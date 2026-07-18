408 عرسان يبدأون حياة جديدة في غزة بدعم «الفارس الشهم 3»

في مشهد تغلبت فيه مظاهر الفرح على قسوة الحرب، نجحت دولة الإمارات، عبر عملية «الفارس الشهم 3»، في إعادة الأمل إلى مئات الشباب الفلسطينيين، بعدما أسهمت خلال النصف الأول من العام الجاري في إقامة حفلات زفاف لـ408 عرسان، في مبادرة إنسانية هدفت إلى التخفيف من معاناة الشباب وتشجيعهم على بناء أسر جديدة، رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة.

ولم تكن مناسبات العرس الجماعي التي أقامتها عملية «الفارس الشهم 3» مجرد احتفال بزواج مئات الشبان، بل تحولت إلى رسالة حياة وصمود، أكدت أن إرادة الفلسطينيين أقوى من تداعيات الحرب، وأن الأمل يمكن أن يولد حتى في أصعب الأوقات، بدعم إنساني متواصل من دولة الإمارات التي تواصل الوقوف إلى جانب أبناء غزة في مختلف المجالات الإغاثية والإنسانية.

وشهدت الاحتفالات حضور أكثر من 30 ألف فلسطيني من مختلف مناطق القطاع، إلى جانب شخصيات وطنية ومخاتير ووجهاء وممثلي مؤسسات دولية، في مشهد عكس حجم التلاحم المجتمعي، ورسخ صورة الفرح التي نجحت المبادرة الإماراتية في رسمها على وجوه العرسان وعائلاتهم وسكان القطاع.

وخلال تلك الاحتفالات أقر القائمون على عملية «الفارس الشهم 3» مجموعة من الإجراءات والبرامج في هذا الشأن شملت تقديم الهدايا للعرسان، فضلاً عن دعم اجتماعي، بجانب إقامة مراسم احتفال متنوعة، في لحظة حملت دلالات إنسانية عميقة جسدت عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين، ورسخت رسالة التضامن الإماراتي مع أهل غزة.

وتخللت تلك المراسم عروض فلكلورية للدبكة الشعبية وفقرات فنية متنوعة، وسط تفاعل جماهيري واسع أضفى أجواءً من البهجة، وأعاد البسمة إلى وجوه آلاف الفلسطينيين الذين وجدوا في المناسبة فرصة نادرة للاحتفال بالحياة بعيداً عن أجواء المعاناة.

وأعرب العرسان عن امتنانهم لدولة الإمارات على هذه المبادرة الإنسانية، مؤكدين أن دعمها المتواصل منحهم فرصة لتحقيق حلم طال انتظاره، وقدم لهم دفعة معنوية كبيرة لبدء حياة أسرية جديدة رغم التحديات الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها القطاع.

وتحمل المبادرة أبعاداً إنسانية واجتماعية تتجاوز تنظيم حفل زفاف، حيث تؤكد أن عملية «الفارس الشهم 3» لا تقتصر على تقديم المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية، بل تمتد إلى دعم الإنسان الفلسطيني نفسياً واجتماعياً، وإحياء مظاهر الحياة الطبيعية كلما سنحت الفرصة، بما يجسد نهج دولة الإمارات في تقديم الدعم الشامل لأهالي غزة.

كما يعكس العرس الجماعي إصرار الشعب الفلسطيني على التمسك بالحياة وصناعة الفرح من قلب الألم، في حين تجسد عملية «الفارس الشهم 3» موقفاً إماراتياً ثابتاً في الوقوف إلى جانب أهل غزة، والتزاماً إنسانياً متواصلاً بمساندتهم والتخفيف من معاناتهم، بما يعزز قيم التضامن والأخوة، ويؤكد أن بناء الأمل لا يقل أهمية عن تقديم الغذاء والدواء، وأن الفرح نفسه يمكن أن يكون شكلاً من أشكال الدعم الإنساني.