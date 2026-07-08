"التربية" تكشف آلية احتساب درجات شهادة الصف الـ12

كشفت وزارة التربية والتعليم آلية احتساب درجات طلبة الصف الثاني عشر في الشهادة النهائية، موضحة أن الدرجة النهائية والمعدل العام يعتمدان على نتائج مواد المجموعة (A)، فيما تُرصد مواد المجموعة (B) بالحروف فقط ولا تدخل ضمن المجموع أو المعدل.

وأوضحت الوزارة أن احتساب درجة الطالب في نهاية العام الأكاديمي يتم وفق الأوزان النسبية المعتمدة لجميع التقييمات الدراسية والاختبارات المركزية في كل فصل دراسي، بما يضمن احتساب النتيجة النهائية بصورة تعكس أداء الطالب على مدار العام، وليس بناءً على اختبار واحد فقط.

وبيّنت أن الدرجة الإجمالية للطالب تمثل مجموع الدرجات التي حصل عليها في جميع مواد المجموعة (A)، بحيث يكون المجموع الكلي من 100 درجة لكل مادة، ثم يُستخرج المعدل العام من خلال قسمة مجموع الدرجات على عدد مواد المجموعة (A)، ليظهر المعدل النهائي بالنسبة المئوية في الشهادة.

وأكدت الوزارة أن مواد المجموعة (B) تخضع لنظام التقييم التكويني المرصود بالحروف، حيث تُدرج نتائجها في الشهادة على شكل تقديرات حرفية فقط، دون منحها درجات رقمية، كما أنها لا تدخل ضمن حساب المجموع أو المعدل العام للطالب.

وأشارت إلى أن الشهادة النهائية تتضمن في أسفلها سلّم التقديرات المعتمد لجميع المسارات الدراسية، والذي يوضح المقابل الحرفي لكل نطاق من الدرجات، إذ يبدأ التقدير A+ من 97 إلى 100 درجة، وA من 93 إلى 96.99، وA- من 90 إلى 92.99، ثم تتدرج بقية التقديرات حتى F للدرجات الأقل من 50.

وضربت الوزارة مثالاً توضيحياً لشهادة طالب حصل على مجموع 594.26 درجة من أصل 700 في مواد المجموعة (A)، ليبلغ معدله النهائي 84.89%، فيما ظهرت مواد المجموعة (B) بالتقديرات الحرفية فقط دون احتسابها ضمن المجموع أو المعدل، بما يعكس آلية احتساب النتائج المعتمدة في الشهادات النهائية لطلبة الصف الثاني عشر