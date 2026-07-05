فرسان الإمارات يخطفون الأنظار في احتفالات استقلال أمريكا

شارك فريق «فرسان الإمارات» للمرة الأولى في تاريخها في عروض جوية فوق سماء الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الاحتفالات بالذكرى التاريخية الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، في مشاركة جسدت عمق علاقات الصداقة والشراكة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة.

وحلّق الفريق الوطني للاستعراضات الجوية إلى جانب فريق «بلو آنجلز» التابع للبحرية الأمريكية، وأسراب من القوات الجوية الأمريكية، ضمن فعاليات جوية وبحرية كبرى شهدتها مدينة نيويورك ومناطق ساحلية عدة، احتفاءً بالمناسبة الوطنية الأمريكية التي تعود إلى توقيع إعلان الاستقلال عام 1776.

والفريق يحلّق لأول مرة في سماء الولايات المتحدة، معبّراً عن الفخر بمشاركة العالم هذه اللحظة الاستثنائية، ومؤكداً أن عروضه من سماء مدينة نيويورك إلى شواطئ «جونز بيتش» ترسم ألوان علم دولة الإمارات في مشهد يجسد عمق الصداقة بين البلدين، ويعكس رسالة الإمارات الراسخة في نشر السلام، وترسيخ قيم المحبة، وبناء جسور التعاون بين الشعوب.

سماء نيويورك

ووفقاً لشبكة «إن بي سي نيويورك»، حملت فعاليات «سيل فورث 250» طابعاً تاريخياً بوصفها من أكبر التجمعات البحرية والجوية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث جمعت عروضاً بحرية وجوية احتفالية في ميناء نيويورك.

وكانت «فرسان الإمارات» حاضرة في المشهد الجوي بألوان الدخان التي رسمت علم الإمارات، ثم انطلقت في تشكيلات دقيقة عكست مستوى عالياً من الاحتراف والانضباط، وسط إشادة من المعلقين خلال البث الأمريكي المتداول للعرض.

إشادة أمريكية

وخلال التغطية التي بثتها شبكة «إن بي سي» الأمريكية، علّق أحد المتحدثين على مرور «فرسان الإمارات» قائلاً إن فريق العروض الجوية التابع لدولة الإمارات يرسم بالدخان ألوان الأحمر والأبيض والأزرق تكريماً للذكرى الـ250 للأمة الأمريكية، مشيراً إلى أن الطائرات بدت في غاية الاحتراف وهي تمر أمام الجمهور.

ووصف المعلقون المشهد بأنه جميل، خصوصاً مع ظهور ألوان الدخان فوق تمثال الحرية، مؤكدين أن تشكيلات الفريق اتسمت بانضباط شديد، وأن تحليق خمس أو ست طائرات بهذا القرب يتطلب مهارة استثنائية وتدريباً عالياً.

كما شبّه أحد المعلقين مهارة الطيارين بعمل فريق رياضي محترف، من حيث الاستعداد، والإيجاز، والتدريب، ثم تنفيذ العرض أمام الجمهور، في إشارة إلى مستوى التنسيق والدقة الذي يميز الفرق الجوية الاستعراضية.

رسالة صداقة

وتحمل مشاركة «فرسان الإمارات» بعداً يتجاوز العرض الجوي، إذ تعكس حضور الإمارات في مناسبة تاريخية أمريكية كبرى، وتؤكد ما يجمع البلدين من علاقات استراتيجية ممتدة، تقوم على التعاون والصداقة والشراكة في مجالات متعددة.

وقدمت «فرسان الإمارات» خلال العرض صورة وطنية تعبر عن قدرة الكفاءات الإماراتية على الحضور في المحافل العالمية، من خلال أداء احترافي يربط بين الفن الجوي والانضباط العسكري والرسالة الحضارية. فالاستعراض لم يكن مجرد مرور لطائرات في السماء، وإنما رسالة رمزية عن دولة تحمل علمها إلى العالم بثقة، وتقدمه في صورة سلام وجمال وتعاون.

فخر إماراتي

وتعد «فرسان الإمارات» أحد أبرز الفرق الوطنية للاستعراضات الجوية، إذ تمثل الدولة في عروض محلية ودولية، وتقدم تشكيلات جوية تحمل ألوان العلم الإماراتي، بما يعكس مهارة الطيارين الإماراتيين وكفاءة القوات الجوية والدفاع الجوي.