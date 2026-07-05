«الفارس الشهم 3» تكثف إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة خلال يونيو

واصلت عملية «الفارس الشهم 3» خلال يونيو الماضي، ترسيخ نموذج دولة الإمارات في العمل الإنساني والإغاثي، عبر تنفيذ سلسلة واسعة من المبادرات والمشروعات الهادفة إلى التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر والنازحين، إلى جانب دعم القطاعين الصحي والتعليمي، وتعزيز برامج الإيواء والرعاية الاجتماعية.

وعكست حصيلة شهر يونيو حجم الجهود الإنسانية التي نفذتها العملية، إذ جرى توزيع 71 ألفاً و746 طرداً غذائياً، إلى جانب دعم 20 مخبزاً، تنتج يومياً 12 ألفاً و800 ربطة خبز، يستفيد منها نحو 64 ألف فلسطيني، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للأسر المتضررة.

وفي القطاع الصحي، واصل مركز الإمارات الطبي تقديم خدماته العلاجية، حيث عالج 8412 حالة مرضية، في تأكيد على استمرار الدعم الإماراتي للمنظومة الصحية، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

كما وزعت العملية 4897 طرداً صحياً، و3078 جالوناً من المياه، و95 ألفاً و900 زجاجة مياه، و24 ألفاً و533 كيلوجراماً من التمور، و11 ألفاً و564 طرد ملابس متنوعة، إضافة إلى 1015 خيمة لإيواء الأسر المتضررة.

كما استجابت العملية لـ 3567 مناشدة وحالة إنسانية، في انعكاس لسرعة الاستجابة والمرونة في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً، بما يعزز الأثر الإنساني للمبادرات الإماراتية داخل القطاع.

وشهد الأسبوع الأول من يونيو توزيع أكثر من 18 ألف طرد غذائي، و870 طرداً صحياً، وأكثر من 4 آلاف طرد ملابس، إلى جانب علاج 2034 حالة في مركز الإمارات الطبي، وتوزيع 22 ألفاً و930 زجاجة مياه، و1505 جالونات مياه، و228 خيمة، و12 ألفاً و657 كيلوجراماً من التمور، فضلاً عن دعم خمسة مخابز تنتج يومياً 4 آلاف ربطة خبز، يستفيد منها نحو 20 ألف شخص.

كما نظمت العملية يوماً ترفيهياً للأطفال في مدرسة العائشية بمدينة دير البلح، وقدمت حقائب مدرسية وقرطاسية لطلبة مدرسة «علماء بلا حدود»، إلى جانب إيصال المساعدات الغذائية للنازحين في شمالي القطاع، والاستجابة الفورية للعائلات التي فقدت خيامها جراء الحرائق.

وخلال الأسبوع الأول أيضاً، وصلت خمس قوافل إغاثية، ضمت 64 شاحنة محملة بـ 786 طناً من المساعدات الإنسانية، كما أطلقت العملية مبادرة لدعم طلبة الثانوية العامة، عبر توفير نقاط تعليمية مجهزة بالإنترنت والكهرباء، بما يتيح لهم التقدم لامتحاناتهم في بيئة مناسبة، رغم الظروف الاستثنائية، فضلاً عن استقبال مساعدات مقدمة من مؤسسة سعود بن راشد المعلا، تضمنت مواد غذائية، وحليب أطفال، ومستلزمات إنسانية متنوعة.

وفي الأسبوع الثاني، واصلت العملية توسيع برامجها الإنسانية، حيث دعمت آلاف الأسر بالطرود الغذائية والملابس والمياه والخيام، وأطلقت برنامج «خطوة أمل»، بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية، لتوفير أطراف صناعية متطورة، وخدمات تأهيل طبي للمصابين في قطاع غزة.

كما واصلت تشغيل ست محطات تحلية إماراتية في رفح المصرية، بطاقة إنتاجية تبلغ مليوني جالون يومياً، يتم ضخها إلى جنوبي قطاع غزة عبر الخط الإماراتي، بما يسهم في التخفيف من أزمة المياه.

وشهد الأسبوع الثاني تنظيم خمس زيارات لوفود، وإطلاق سبع مبادرات إنسانية، استفاد منها 5639 شخصاً، ودعم خمسة مخابز تنتج 4 آلاف ربطة خبز يومياً، يستفيد منها نحو 20 ألف شخص، إلى جانب توزيع 20 ألفاً و288 طرداً غذائياً، و436 طرداً صحياً، و4919 طرد ملابس متنوعة.

كما تمت تلبية 1443 مناشدة وحالة إنسانية، وعلاج 2370 حالة في مركز الإمارات الطبي، وتوزيع 787 جالون مياه، و288 خيمة، و6085 غطاءً، و1323 عبوة حليب أطفال، و10 آلاف و372 كيلوجراماً من التمور، و44 ألفاً و770 زجاجة مياه، فضلاً عن تنظيم فعالية ترفيهية، وتوزيع ألعاب أسهمت في إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال.

أما الأسبوع الثالث، فقد شهد دخول قوافل مساعدات إماراتية تحمل 544 طناً من المواد الإغاثية، إلى جانب استمرار توزيع الطرود الغذائية والصحية والملابس والخيام وحليب الأطفال.

كما استقبل المستشفى الميداني الإماراتي ممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، لبحث آليات تعزيز التعاون، وتسهيل إيصال المساعدات، فيما واصل المستشفى الإماراتي العائم في العريش، استقبال المرضى القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج.

وبحسب تقرير عملية «الفارس الشهم 3»، شهد الأسبوع الثالث تنفيذ ست مبادرات إنسانية، استفاد منها 9115 شخصاً، وتوزيع 35 حقيبة إغاثية، ودعم خمسة مخابز تنتج يومياً 4 آلاف ربطة خبز، يستفيد منها 20 ألف شخص، إضافة إلى توزيع 17 ألفاً و194 طرداً غذائياً، و371 طرداً صحياً، وألفي طرد ملابس متنوعة.

كما تمت تلبية 558 مناشدة وحالة إنسانية، وعلاج 1870 حالة في مركز الإمارات الطبي، وتوزيع 409 جالونات مياه، و276 خيمة، و14 ألفاً و100 زجاجة مياه.

وخلال الأسبوع الرابع، واصلت العملية برامجها الإنسانية، حيث استقبلت ثماني زيارات لوفود، ونفذت تسع مبادرات إنسانية، استفاد منها 5500 شخص، إلى جانب توزيع 57 حقيبة إغاثية، ودعم خمسة مخابز تنتج يومياً 800 ربطة خبز، يستفيد منها نحو 4 آلاف شخص.

كما وزعت العملية 16 ألفاً و115 طرداً غذائياً، و3220 طرداً صحياً، و562 طرد ملابس متنوعة، واستجابت لـ 829 مناشدة وحالة إنسانية، وعالج مركز الإمارات الطبي 2138 حالة مرضية، فضلاً عن توزيع 377 جالون مياه، و1504 كيلوجرامات من التمور، و223 خيمة، و7777 عبوة حليب أطفال، و14 ألفاً و100 زجاجة مياه.