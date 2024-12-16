أحمد بن سعيد: تربطنا بالبحرين أخوة راسخة وإرث مشترك ومستقبل واعد

هنأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والشعب البحريني الشقيق بمناسبة العيد الوطني ال53.

وأكد سموه على أن الإمارات والبحرين تربطهما أخوة وثيقة راسخة وإرث مشترك، وتطلعات تنموية نحو مستقبل واعد".

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: ": خالص التهاني والتبريكات لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وللشعب البحريني الشقيق بمناسبة العيد الوطني ال53.. تربطنا بالبحرين أخوة وثيقة راسخة وإرث مشترك، وتطلعات تنموية نحو مستقبل واعد.. حفظ الله البحرين عزيزة بأهلها، شامخة بقيادتها، وأدام عليها الأمن والرخاء والخير الدائم".

وتشارك دولة الإمارات، اليوم، مملكة البحرين الشقيقة احتفالاتها بعيدها الوطني الـ 53، الذي يصادف 16 ديسمبر من كل عام، وذلك تجسيدا للعلاقات الأخوية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وتشهد دولة الإمارات مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة، وتتضمن إضاءة عدد من أبرز معالم الدولة بالعلم البحريني، والعديد من المظاهر الاحتفالية التي تعكس فرحة الإمارات وشعبها بهذه المناسبة.

وترتبط دولة الإمارات مع مملكة البحرين بعلاقات تاريخية تمتد جذورها لعقود طويلة، ساعد في نموها وتطورها الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وهي العلاقات التي تنبع خصوصيتها من وشائج القربى والتاريخ المشترك والعلاقات الأخوية المتميزة بين قياداتهما ، ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة.