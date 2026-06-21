المستشفى الإماراتي العائم يستقبل 95 حالة منذ إعادة فتح معبر رفح

أكدت عملية «الفارس الشهم 3» أن المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش بجمهورية مصر العربية استقبل منذ إعادة فتح معبر رفح، 95 حالة مرضية في إطار الخدمات الطبية المتواصلة التي يقدمها للجرحى والمرضى القادمين من قطاع غزة، وذلك بما يرسخ جهود دولة الإمارات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأفادت من خلال منشور على نافذتها الرسمية على موقع «إكس» بأن المستشفى الإماراتي العائم يواصل أداء رسالته الإنسانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مستفيداً من إعادة فتح معبر رفح لتسهيل استقبال الحالات المرضية والجرحى ونقلهم لتلقي العلاج، بما يسهم في تعزيز فرص إنقاذ الأرواح وتخفيف الضغط عن المنظومة الصحية في قطاع غزة.

أرشيفية المستشفى الإماراتي العائم خدمات طبية متواصلة للقادمين من قطاع غزة

ويعد المستشفى الإماراتي العائم إحدى أبرز المبادرات الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، حيث يواصل تقديم الرعاية الصحية المتخصصة وفق أعلى المعايير الطبية، بما يسهم في تخفيف معاناة المصابين والمرضى وتوفير العلاج اللازم لهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

وتعامل المستشفى مع الحالات المستقبلة وفق بروتوكولات علاجية متكاملة، شملت إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتقديم التدخلات العلاجية والجراحية للحالات التي استدعت ذلك، إلى جانب توفير الرعاية الصحية والنفسية للمرضى ومرافقيهم، بما يضمن استمرارية العلاج وتحقيق أفضل النتائج الطبية.

ويضم المستشفى كوادر طبية وتمريضية وفنية مؤهلة، إلى جانب تجهيزات حديثة وغرف عمليات وعناية مركزة وأقسام تخصصية، ما يمكنه من التعامل مع مختلف الإصابات والحالات المرضية، ويعزز قدرته على تقديم خدمات صحية متكاملة للمستفيدين.

كوادر طبية وتمريضية مؤهلة لعلاج المرضى

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة متكاملة من المبادرات الإغاثية التي تنفذها دولة الإمارات من خلال عملية «الفارس الشهم 3»، والتي تشمل تقديم المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية، ودعم القطاع الصحي، وتوفير المستلزمات الأساسية، بما يعكس النهج الإماراتي الراسخ في مد يد العون للشعوب المتضررة والاستجابة السريعة للأزمات الإنسانية.

وتؤكد هذه الجهود التزام دولة الإمارات بمواصلة تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين، انطلاقاً من نهجها الثابت في تعزيز قيم التضامن والتكافل الإنساني، والعمل على توفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والمرضى، بما يخفف من معاناتهم ويدعم صمودهم في مواجهة الظروف الاستثنائية.