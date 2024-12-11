أنور قرقاش: الإمارات لا تملي على أحد ما يفعل

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات لا تملي على أحد ما يفعل بل تقدم نموذجًا إقليميًا ناجحًا يُحتذى به.

وأشار معاليه إلى أن الإمارات صرحٌ شامخ أقوى من أي شعارات أو أيديولوجيات.

ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "في منطقة تعج بالصراعات، الإمارات لا تملي على أحد ما يفعل، بل تقدم نموذجًا إقليميًا ناجحًا يُحتذى به. خمس عقود ونيف من الاستقرار والعدالة والازدهار، صرحٌ شامخ أقوى من أي شعارات أو أيديولوجيات."

وختم معاليه: "إنجازاتنا تتحدث عنا، و خطابنا صادق وواضح".