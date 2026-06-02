«الفارس الشهم 3» توزع 96 ألف طرد إغاثي وتعالج 8229 مريضاً في غزة خلال مايو

واصلت عملية «الفارس الشهم 3» خلال شهر مايو الماضي جهودها الإنسانية والإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر تنفيذ برامج متنوعة شملت المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية، والخدمات الصحية، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، ضمن الجسر الإنساني الذي تقوده دولة الإمارات للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع.

وأظهرت إحصاءات العملية خلال الشهر، توزيع 96.249 طرداً إغاثياً، تضمنت 61.641 طرداً غذائياً، و5705 طرود صحية، و28.903 طرود ملابس، إلى جانب تلبية 3150 مناشدة إنسانية عاجلة، ودعم 15 مخبزاً تنتج نحو 12 ألف ربطة خبز يومياً، يستفيد منها أكثر من 60 ألف فلسطيني.

كما قدم مركز الإمارات الطبي خدماته العلاجية لـ 8229 مريضاً، وتم توزيع 2381 جالون مياه، و968 خيمة، و4939 غطاءً شتوياً، و31 ألفاً و576 عبوة حليب أطفال، و382 ألفاً و338 كيلوغراماً من التمور، و65 ألفاً و340 زجاجة مياه، إضافة إلى 13 ألفاً و800 جاكيت شتوي.

كما استقبلت العملية خلال الشهر 23 وفداً اطلعوا على الجهود الإنسانية الإماراتية في القطاع. ونفذت «الفارس الشهم 3» 13 مبادرة إنسانية ومجتمعية، استهدفت الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والطلبة وسكان مراكز الإيواء، واستفاد منها 15 ألفاً و963 شخصاً.

الأسبوع الأول

شهد الأسبوع الأول استقبال 12 وفداً، وتنفيذ 7 مبادرات استفاد منها 3806 أشخاص من الفئات المستهدفة.

وخلاله تم توزيع 14 ألفاً و258 طرداً غذائياً، و1760 طرداً صحياً، و16 ألفاً و320 طرد ملابس، و13 ألفاً و800 جاكيت شتوي، وتلبية 547 مناشدة إنسانية. كما قدم مركز الإمارات الطبي خدماته لـ 2308 مرضى.

إضافة إلى توزيع خيام وغطاء وحليب أطفال وتمور ومياه بكميات كبيرة. وفي الجانب التطوعي، نُفذ يوم طبي ميداني في مخيم القدس، وحملة للتبرع بالدم في مستشفى شهداء الأقصى، إلى جانب دعم الرياضيين، وإطلاق أسبوع للعمل التطوعي، وتنفيذ حملات نظافة في مخيم المغازي.

الأسبوع الثاني

استقبلت العملية 11 وفداً، ودعمت خمسة مخابز، تنتج نحو 4 آلاف ربطة خبز يومياً. كما نفذت 6 مبادرات استفاد منها 12 ألفاً و157 شخصاً، إلى جانب توزيع 18 ألفاً و898 طرداً غذائياً، و1617 طرداً صحياً، و9520 طرد ملابس، وتلبية 501 مناشدة إنسانية.

وقدّم مركز الإمارات الطبي العلاج لـ 2447 مريضاً، مع استمرار توزيع المواد الإغاثية من مياه وخيام وغطاء وحليب أطفال وتمور.

كما شهد الأسبوع فعاليات إنسانية شملت يوماً ترفيهياً لمرضى الثلاسيميا، وحملة تنظيف في مجمع الشفاء الطبي، وتوزيع طرود صحية لذوي الاحتياجات الخاصة.

الأسبوع الثالث

شهد الأسبوع الثالث وصول قوافل مساعدات جديدة إلى قطاع غزة، شملت كسوة عيد الأضحى، وطائرة مساعدات إماراتية تحمل 100 طن من الإمدادات الطبية والغذائية، وقافلة عبر جسر حميد الجوي، بأكثر من 195 طناً من المساعدات.

كما دعمت العملية خمسة مخابز، ووزعت 14 ألفاً و575 طرداً غذائياً، و1617 طرداً صحياً، و7548 طرد كسوة عيد، و802 طرد ملابس، إضافة إلى تنفيذ 6 مبادرات مجتمعية، استفاد منها 4556 شخصاً. وقدم مركز الإمارات الطبي خدماته لـ 2283 مريضاً، إلى جانب توزيع خيام وغطاء وحليب أطفال وتمور ومياه بكميات كبيرة.

الأسبوع الرابع

شهد الأسبوع الرابع دخول أربع قوافل مساعدات إماراتية بأكثر من 930 طناً من المساعدات الإنسانية وكسوة العيد، إضافة إلى قافلة لدعم القطاع الصحي، تضمنت سيارات إسعاف.

وتزامناً مع عيد الأضحى، نُفذت مبادرات إنسانية، شملت زيارة الأطفال المرضى وتوزيع الهدايا عليهم، إلى جانب استمرار دعم المخابز الخمسة التي تخدم آلاف المستفيدين يومياً.

كما تم توزيع 13 ألفاً و910 طرود غذائية، و1711 طرداً صحياً، و1866 طرد كسوة عيد، و2261 طرد ملابس، و1448 لعبة أطفال، وتلبية 923 مناشدة إنسانية. كما قدم مركز الإمارات الطبي خدماته لـ 1191 مريضاً، مع استمرار توزيع المواد الأساسية.