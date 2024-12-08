أبناء القبائل يرسمون لوحة وطنية فخراً بالإمارات

رسم أكثر من 10 آلاف من أبناء 133 قبيلة شاركوا أمس في مسيرة الاتحاد، لوحة وطنية تعكس فخرهم وابتهاجهم بعيد الاتحاد الـ 53 للدولة، تعبر عن اعتزازهم بقيادتهم الحكيمة.

ومنذ الساعات الأولى توافد أبناء القبائل إلى المواقع التي عكفت اللجنة المنظمة على تخصيصها لكل قبيلة مشاركة، حيث عبّر أبناء القبائل عن حبهم للوطن والقيادة من خلال القصائد التي عكست معاني العزة والكرامة والشموخ والتكاتف والتضامن والتآزر والتعاون، مؤكدين ولاءهم وانتماءهم تحت راية الوطن في الميادين كافة.



«البيان» تواجدت في الحدث، حيث رصدت كلمات أبناء القبائل الذين أكدوا أن مسيرة الاتحاد، مسيرة الخير والنماء والعطاء، تمضي بتضامن وتكاتف أبناء الإمارات، من أجل تحقيق المزيد من التطور والرخاء والتقدم في مختلف المجالات.



وقال الدكتور حمد عبدالله الغافري: «نحن أبناء قبيلة الغافري، حرصنا على التواجد في هذه المناسبة السنوية للتعبير عن انتمائنا وولائنا لهذه الأرض وقيادتنا الرشيدة، التي رسخت من خلال مبادراتها أن المواطن الإماراتي هو محور اهتمامها والهدف الأعلى الذي توجه إليه كل الجهود والخطط وثروتها الحقيقية».

وأضاف: «نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات دولة المجد والعزة والكرامة وطن الإنجازات والتطور والنمو».

مشاركة



وأفاد هيثم عبدالرحمن: «باسم جميع إخواني أبناء قبيلة الزعاب، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الاتحاد، حيث تتشرف قبيلة الزعاب بالمشاركة في مسيرة الاتحاد 2024، لنشارك باقي القبائل هذه المناسبة العزيزة والغالية، لنعبر عن الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة والوطن الغالي دولة الإمارات».

وأضاف عبدالله الزعابي: «في هذه المناسبة الطيبة التي تأتي بالتزامن مع احتفالات وطننا الغالي بعيد الاتحاد الـ 53، نرى جميعاً حرص كافة أبناء القبائل وشيوخها على التواجد والمشاركة في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعاً، مشيراً إلى أن الفعالية ترسخ رؤية الآباء المؤسسين».



فخر



وقال عبدالله الراضي: ««مسيرة الاتحاد» مناسبة تجمعنا للتعبير عن اعتزازنا وافتخارنا بهذا الوطن المعطاء والعزيز على قلوبنا جميعاً، فنحن أبناء القبائل نشترك في أننا متوحدون تحت راية وطننا الغالي وتحت راية واحدة».



مسيرة



وقال ناصر حمدان: إن مشاركة القبائل في هذه المناسبة الوطنية، يمثل شرفاً كبيراً ومناسبة للتعبير عن الاعتزاز بماضي وحاضر هذا الوطن، وفرصة جديدة للتعبير عن الولاء والفخر بالقيادة الرشيدة، متقدماً في الوقت نفسه بالشكر والتقدير إلى القيادة الحكيمة، لما قدموه ويواصلون تقديمه من إنجازات وعطاءات لهذا الوطن وشعبه والمقيمين على أرضه.

وأفاد حميد محمد: «نفتخر كمواطنين بهذه المناسبة الغالية، حيث أتشرف نيابة عن نفسي وعن باقي أفراد القبيلة بالمشاركة في مسيرة الاتحاد 2024، ونرفع نحن قبيلة العوامر أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الاتحاد الـ53».



وأفاد سالم خوري: في البداية أهنئ قيادتنا الرشيدة وشعب دولة الإمارات وجميع المقيمين على هذه الأرض المعطاء، بعيد الاتحاد الـ 53، مضيفاً: إن مشاركة القبيلة، إنما هي تعبير صادق عن مدى اللحمة بين الشعب وقيادته، فنحن أروحنا دروع للوطن، ونحن شعب نشأنا على كلمة واحدة «نموت لتحيا دولة الإمارات».



وشارك في المسيرة أكثر من 10 آلاف فرد من قبائل: الأحباب، الأشخري، آل باوزير، البحارنه، آل بالخيل، البداه، البدواوي، آل بريك، بلحارث، البلوشي، بني تميم، بني حماد، بني شميلي، بني غيث، بني كتب، بني كعب، بني هاجر، آل بوحميد، آل بوفلاح، آل بو عميم، آل بومهير، الجابري، الجنبه، الحبوس، الحراسيس، الحساني، الحفيني، الحموديين، الحوسني، الخواطر، الخزرجي، الخليفي، الخماري، القمزان، المحاربة، الخنبشي، الخوري، الدرامكه، الدروع، الدهامنه، الراشد، الرميثات، الرواشد، الرواحي، الريسي، الزبيدي، الزعاب، الزيودي، الساعدي، السالمي، السعدي، السعيدي، السقاطرة، السباني، السناني، السلامي، السودان، الشامسي، الشبلي، الشحوح، الشكيلي، شمر، النهدي، الصيعر، الطنيج، الظنحاني، الظهوريين، العوامر، العبادله، العبري، العدوي، العربان، العزيزي، العفار، العكبري، العلوي، آل علي، آل مره، آل عمرو، العمودي، العنتلي، العوضي، العيسائي، الغافري، الغفلي، الفزاري، القايدي، قحطان، القبييات، آل كثير، الكرب، الكلباني، الكندي، الكويتات، الكيومي، المحارزة، المحرمي، المدحاني، المرازيق، المراشدة، المرر، المسافري، المسكري، المشجري، المشاغين، المصعبي، المعمري، المقابيل، المناصير، المناهيل، المنعي، المهره، النعيم، النقبيين، النيادات، الهوامل، الهواشم، الهرمودي، بني هلال، الهمامي، الهنائي، الهنداسي، الواحدي، الوحشي، الوهيبي، اليافعي، اليحيائي، اليماحي.