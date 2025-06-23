رئيسة البرلماني الأوروبي تثمن جهود الإمارات في تعزيز الحوار الدبلوماسي ودعم السلام العالمي

قالت معالي روبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمانِ الأوروبي: إن الاتحاد الأوروبي يُعد ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت الاستثمارات المتبادلة نحو 328 مليار يورو، مؤكدة أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات، تشهد مرحلة جديدة من الشراكة المتجددة، تقوم على ركائز السلام والازدهار والانفتاح على المستقبل.

ولفتت في كلمتها خلال الجلسة الخاصة للمجلس الوطني الاتحادي، التي عقدها اليوم الاثنين، إلى أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً في التعايش والتقدم، وبناء شراكات قائمة على الحوار والثقة والمسؤولية المشتركة، مضيفة أن السياحة والتبادل التعليمي والثقافي يمثلان محاور رئيسية في تعزيز الشراكة الثنائية.

وأشارت إلى أن أعداد الطلبة الإماراتيين في الجامعات الأوروبية، شهدت خلال العامين الأخيرين زيادة كبيرة في معدلات الطلبة الملتحقين، موضحةً في الوقت نفسه أن الأرقام تشير إلى وجود نحو 28 ألف طالب من دول الاتحاد الأوروبي يدرسون في دولة الإمارات، الأمر الذي يسهم في تعزيز برامج التبادل الأكاديمي والثقافي بين الجانبين.

زيارة

وأعربت معاليها، في مستهل كلمتها، عن سعادتها بزيارة دولة الإمارات، وتقديرها لحفاوة الاستقبال من قبل القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، مشيدة بمكانة أبوظبي العالمية وما تمثله من نموذج للتعايش والاستقرار.

وقالت معالي روبيرتا ميتسولا: «أقف اليوم أمام المجلس الوطني الاتحادي ممثلةً لـ450 مليون مواطن أوروبي، وأحمل معي رسالة أمل وتفاؤل بأن هذه الزيارة ستشكل انطلاقة جديدة نحو تعزيز علاقاتنا الثنائية، وتوسيع آفاق الشراكة بين البرلمان الأوروبي ودولة الإمارات، من خلال الحوار والتعاون البنّاء».

تحديات

واستعرضت معاليها في كلمتها التحديات الأمنية والسياسية التي يشهدها العالم، من بينها التطورات في غزة واليمن والبحر الأحمر وأوكرانيا، مؤكدة أن السلام لم يكن يوماً خياراً سهلاً، وأن الأوضاع الإقليمية تتطلب مواقف حازمة وجهوداً جماعية لصون الأمن والاستقرار.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعواته لوقف إطلاق النار في غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن، ودعم حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة، مشيدةً باتفاقيات السلام التي أطلقتها دولة الإمارات، ووصفتها بأنها «خطوة شجاعة أحدثت تحولاً تاريخياً نحو السلام».