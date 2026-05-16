الإمارات والهند.. شراكة استراتيجية تصنع الاستقرار

رؤية مشتركة لمستقبل مليء بالفرص والابتكار والازدهار المستدام

نموذج فريد في التفاهم والتكامل في إدارة العديد من الملفات

البلدان ملتزمان باعتدال نهجهما السياسي وانفتاحهما على العالم والتنسيق بين سياساتهما وتعاونهما في المحافل الدولية

في وقت تتشكل فيه السياسة الدولية بشكل متزايد بفعل التطورات السياسية والاقتصادية، تبرز العلاقة بين الإمارات والهند مثالاً نادراً للتعاون الاستراتيجي الذي يصنع الاستقرار، حيث تتمتعان بالحكمة والاتزان وتملكان الخبرة والحنكة في إدارة العديد من تلك الملفات.

تؤكد زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الأهمية التي توليها الهند لعلاقاتها مع الإمارات، مع استمرار الزخم في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتمهد الطريق لتعاون أقوى في المستقبل.

لقد أثبتت هذه العلاقة قدرتها على التكيف مع التحولات العالمية، لتصبح نموذجاً بارزاً للتعاون الإيجابي، قائماً على المرونة، والرؤية المشتركة، والالتزام بالاستقرار الإقليمي والدولي.

ركائز الاستقرار

تبرز العلاقة بين الإمارات والهند بوصفها إحدى ركائز الاستقرار الأكثر رسوخاً، مدفوعة بحرص البلدين على تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك من خلال التواصل واللقاءات المستمرّة بين قيادتي البلدين والمسؤولين رفيعي المستوى، حيث تظل العلاقات الإماراتية الهندية نموذجاً في التعاون وتكامل الرؤى، والمصير المشترك، حيث تربطهما قيم مشتركة وثوابت راسخة من التاريخ والحضارة على النحو الذي يحقق المصالح المشتركة، ويدعم السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي، حيث أعلنت الهند تضامنها مع الإمارات عقب العدوان الإيراني الآثم، كما أدانت الهند بشدة الهجمات التي استهدفت منشآت طاقة مدنية في الفجيرة، واصفة إياها بـ «غير المقبولة».

وأكدت نيودلهي تضامنها مع الإمارات، مطالبة بالوقف الفوري للأعمال العدائية التي تهدد أمن الملاحة البحرية.

الزيارة تأتي ضمن التواصل المكثف والزيارات المستمرة بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وتعكس حرص نيودلهي على التنسيق الوثيق وتوحيد الرؤى مع الإمارات في ما يتعلق بمستجدات المنطقة والإقليم. ولم تعد العلاقة مجرد تحالف تقليدي، بل تحولت إلى «شراكة استراتيجية عابرة للأزمات» ومحرك رئيسي لصناعة الاستقرار في المنطقة.

مواجهة التحديات

وتُعد هذه الزيارة محطة تعكس حرص البلدين على استثمار الفرص، وتعزيز دورهما في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما يخدم الاستقرار والتنمية. وفي ظل بيئة عالمية متغيرة، يؤكد البلدان أن العلاقات التي تقوم على الاحترام والتعاون يمكنها أن تشكل أساساً ثابتاً لشراكات ناجحة في الحاضر والمستقبل.

تتصف العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى الشعبي بـ «التقارب والاحترام المتبادل» وعلى المستوى السياسي بـ «التفاهم وتكامل الأدوار» تعزيزاً لمسيرة العمل المشترك، وقوة مؤثرة تجاه مختلف القضايا قارياً وأممياً.

ويحرص البلدان على تعزيز علاقات يؤطرها التزام الطرفين باعتدال نهجهما السياسي وانفتاحهما على العالم والتنسيق بين سياساتهما وتعاونهما في المحافل الدولية، الأمر الذي شكل بعداً فاعلاً في تنامي وتيرة العلاقات الثنائية بينهما في مختلف الصعد، وارتقت لمستوى «الشراكة الاستراتيجية».

قيمة مضافة

ولا شك أن الشراكة الإماراتية الاستراتيجية مع الهند قوة تسهم في خلق قيمة مضافة مؤثرة في مجالات حماية الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب على امتداد المنطقة. وتتمتع الدولتان بتفاهم عميق للمصالح المشتركة، وأهمية تعزيز سبل التعاون الوثيق بينهما ودفعه لآفاق أرحب.

وتسعى الإمارات والهند عبر التنسيق المستمر إلى تعزيز استقرار الممرات البحرية وتأمين خطوط إمداد الطاقة، نظراً للأهمية القصوى التي يمثلها أمن منطقة الخليج والشرق الأوسط للاقتصاد العالمي، ولا سيما في مواجهة التوترات المتزايدة في «هرمز»، التي تهدد حركة الملاحة الدولية.

تتجه بوصلة العلاقات بين البلدين في هذه المرحلة التاريخية إلى آفاق أرحب من العمل المشترك والاستثمار في المقدرات الوطنية كقيمة مضافة في مختلف المجالات، تعود على البلدين بمزيد من الازدهار وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين. ومنذ عقود، حافظت الإمارات والهند على علاقات راسخة، تطورت مع الزمن لتصبح اليوم نموذجاً فريداً في التفاهم والتكامل، رسخته الحكمة السياسية التي قادت مسارات البلدين نحو التقارب.

نتائج ملموسة

وشهدت السنوات الأخيرة زخماً ملموساً في العلاقات الإماراتية الهندية، حيث تعزز التنسيق السياسي، وتوسعت مجالات التعاون الاقتصادي، وأصبح التفاعل المؤسسي أكثر تنظيماً وتركيزاً على تحقيق نتائج ملموسة، وهو ما يعكس الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين لتحويل الروابط التاريخية إلى تعاون عملي يعود بالنفع المباشر على الشعبين.

ولا تقوم العلاقات بين البلدين على التعاون في المجالات الاقتصادية فحسب، وإنما تتجاوز ذلك إلى تقاسم وجهات النظر حول العديد من الملفات الساخنة في المنطقة والعالم.

كما أن تميز العلاقات الإماراتية الهندية، وما تشكله من نموذج ناجح للشراكات الثنائية بين الدول، لم يأتِ من فراغ، إنما من قناعة ثنائية مشتركة بأهمية هذه العلاقات، وضرورة تطويرها ودفعها إلى الأمام باستمرار، فضلاً عن تقدير الهند المتزايد لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، بما تمثله من نموذج فريد في التنمية والتسامح والتعايش السلمي.

هذه النجاحات الكبيرة في مسار العلاقات الثنائية وفرت أساساً قوياً للتحرك إلى الأمام ووسع من قاعدة المصالح المشتركة، ما يخدم مصالح الشعبين وتطلعاتهما نحو التنمية والرخاء.

رؤية مشتركة

ولا شك أن العلاقات الإماراتية الهندية بُنيت على الثقة، وشكّلها التاريخ، وتقودها رؤية مشتركة لمستقبل مليء بالفرص والابتكار والازدهار المستدام.

حيث تدعم الإمارات والهند بعضهما البعض في المحافل الدولية، وتعملان على تعزيز التعاون في الكثير من القضايا الدولية مثل التغير المناخي، التنمية المستدامة، والسلام العالمي. ويؤكد محللون أن العلاقات بين البلدين تتجاوز كونها علاقات دبلوماسية ممتدة، بل تطورت إلى شراكة معاصرة قائمة على الاحترام المتبادل، والاستقلالية الاستراتيجية، والالتزام المشترك بتحقيق التنمية المستدامة.

يشترك البلدان في الإجماع حول القضايا ذات البعد العالمي ودعم القضايا العادلة في جميع أنحاء العالم.

بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والمشاركة البناءة في مواجهة العدوان، والممارسات التجارية العالمية غير التمييزية، والمسؤولية العالمية العادلة عن حماية البيئة، ونزع السلاح، والاستقرار الإقليمي، والسلام الدولي، والنمو المستدام، فضلاً عن الحرص المشترك في مقتضيات تحصين هذه المنطقة تجاه مخاطر الإرهاب بمختلف أشكاله.

وتمرّ العلاقات بين الإمارات والهند الآن بعصرها الذهبي، حيث نضجت العلاقة الثنائية بين البلدين وتحوّلت إلى شراكة استراتيجية شاملة.

وتشترك الدولة ونيودلهي في عدة عوامل، منها الروابط التاريخية والقرب الجغرافي والآمال والطموحات والتحديات المشتركة. مع الحرص المشترك على اكتشاف المزيد من الفرص التي يمكن من خلالها توسيع دائرة هذه الشراكة وتوطيد دعائمها، والمساهمة معاً في بناء نظام دولي أكثر توازناً.

ولا شك أن التطورات الإيجابية المتلاحقة في الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الهندية على كافة المستويات، لم تكن لتحدث لولا الرغبة المشتركة والدعم اللامحدود من قيادتي البلدين وحرصهما على دفع العلاقات بينهما إلى الأمام باستمرار، واستثمار كل ما يتوافر من إمكانات التطور والنماء.