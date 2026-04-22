عرس جماعي لأبناء غزة في دير البلح الجمعة

أعلنت عملية «الفارس الشهم 3» استكمال كافة استعداداتها لتنظيم عرس جماعي في قطاع غزة، والمزمع إقامته الجمعة المقبل، في دير البلح بالقطاع.

وأشارت عملية «الفارس الشهم 3» إلى أن المبادرة تأتي استمراراً لجهود العملية في دعم وجعل الإنسان محور اهتمامها، حيث دعت كافة الأسر الفلسطينية في القطاع للمشاركة في هذا الحدث، موضحة أن المبادرة خطوة تحمل رسالة أمل ودعم إنساني.

ومن المقرر أن يقام العرس تحت شعار «ثوب الفرح 2»، كما يأتي في إطار مبادرات دولة الإمارات المستمرة لدعم الاستقرار الاجتماعي، بما يمنح الأسر في قطاع غزة لحظات من الفرح والأمل وسط الظروف الصعبة والتحديات الحياتية اليومية.

وبينت عملية «الفارس الشهم 3» أن مبادرة «ثوب الفرح 2» تحمل رسالة صمود من أهالي غزة، وتؤكد أن الفرح أقوى من الركام، وأن الأمل قادر على أن يعانق الواقع مهما كانت الصعاب، مشيراً إلى أن هذه اللحظات السعيدة تمثل شهادة حية على قدرة الشباب والأسر في قطاع غزة على الاحتفاء بالحياة رغم التحديات اليومية، وتؤكد أن الفرح قادر على أن يزهر في أصعب الظروف.