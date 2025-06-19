أنور قرقاش: الحكمة والمسؤولية تقتضيان وقف الحرب بين إيران وإسرائيل فورًا

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن الحكمة والمسؤولية تقتضيان وقف الحرب بين إيران وإسرائيل فورًا والانخراط في معالجة القضايا المصيرية عبر التفاوض.

ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الهجوم الإسرائيلي على إيران والحرب الدائرة بينهما لحظة فارقة تحمل في طياتها تداعيات عميقة على البلدين والمنطقة بأسرها. الحكمة والمسؤولية تقتضيان وقف الحرب فورًا والانخراط في معالجة القضايا المصيرية عبر التفاوض، فهكذا تُعلِّمنا تجارب المنطقة وتاريخ حروبها".