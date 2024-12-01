وزير الخارجية الكويتي: قرارات القمة الخليجية تعزز التكامل الاقتصادي نحو السوق الخليجية المشتركة

قال وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا إن القمة الخليجية في الكويت تؤكد على عمق العلاقات بين دول المجلس وأهمية تعزيز العمل المشترك لمواجهة تحديات المنطقة.

وأضاف اليحيا خلال مؤتمر صحفي إن القمة اعتمدت قرارات هامة تجسد روح الوحدة منها تعزيز التكامل الاقتصادي نحو السوق الخليجية المشتركة، وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وإطلاق برنامج استراتيجي مشترك لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا وتحقيق الريادة في الاقتصاد الرقمي.

وذكر أن البيان الختامي للقمة تناول رؤية مجلس التعاون الخليجي حيال التطورات الاقليمية وفي مقدمتها التنسيق بين دول المجلس لمواجهة التحديات، كما شدد القادة على تعزيز الشراكة مع المنظمات الاقليمية والدولية.

وأكد ان القمة تكللت بالنجاح وما تم إنجازه خلالها يعزز مسيرة مجلس التعاون، مضيفا أن القرارات التي اعتمدتها تصب في مصلحة دول مجلس التعاون، وتؤكد أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي.

وشدد على أهمية التعزيز والتنسيق بين دول المجلس وضمان استقرار المنطقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتشديد على الدور المحوري لمجلس التعاون، ودعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الامن السيبراني ومتابعة تنفيذ المشروعات بما يسهم في تحقيق تطلعات شعوبنا، لافتا الى إطلاق برنامج لتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار.