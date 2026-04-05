الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الإمارات انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي

شجب عبدالرحمن شرفي، سفير جمهورية السودان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، الاعتداءات الإيرانية الغاشمة وغير المبررة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يعدّ انتهاكاً سافراً على سيادة دولة عرفت عبر تاريخها الحديث بنهجها السلمي الرصين، وسياساتها الحكيمة المتزنة، وبصمتها الحضارية الواضحة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، إقليمياً ودولياً.

وأكد أن هذه الاعتداءات المدانة وغير المبررة قد قوبلت باستهجان دولي واسع، لما تمثله من استهداف لدولة كرست جهودها لتعزيز الاستقرار، وجعلت من الحوار والدبلوماسية جسراً ثابتاً لعبور الأزمات، وحرصت دوماً على أن تكون جزءاً من الحلول لا طرفاً في النزاعات.

فقد رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كصوت للعقل والحكمة، وراية للاعتدال والاتزان، تدعو إلى تغليب لغة السلام على صخب التصعيد، وإعلاء منطق التفاهم على ضجيج المواجهة.

وأشار السفير شرفي إلى أن دولة الإمارات بذلت جهوداً مقدرة ومساعي حثيثة للحيلولة دون اندلاع النزاع الراهن، مستنفدة كل السبل الدبلوماسية والوسائل السلمية، غير أن النظام الإيراني تعمد، في تجاهل واضح لتلك المساعي، شن هجوم عنيف وغير مبرر، بما يكشف عن نواياه الحقيقية وأجندته العدائية تجاه استقرار المنطقة ونهضتها، ويؤكد استهدافه المباشر لمسيرة التنمية الشاملة والنهضة الجبارة التي لدولة الإمارات العربية المتحدة، في محاولة بائسة للنيل من منجزاتها، التي غدت عنواناً للأمل ونموذجاً يحتذى في البناء والنماء.

وأشاد بالنهج الدبلوماسي الحكيم الذي تنتهجه دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أنه نهج يعكس رسوخ مؤسساتها، وصلابة بنيانها، وعمق رؤيتها الاستراتيجية، ويجسد ما عرفت به من رصانة واتزان في إدارة الأزمات. كما شدد على أن دولة الإمارات، وهي ماضية في هذا النهج القويم، تمتلك القدرة الكاملة على حماية سيادتها وصون أمنها، والتصدي لأي عدوان بكل ثبات واقتدار، بقيادة حكيمة ذات عزم لا يلين، تسندها إرادة وطنية صلبة، وتلاحم مجتمعي أصيل، يجمع المواطنين والمقيمين في نسيج واحد، كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً.

وأكد السفير عبد الرحمن شرفي أن دولة الإمارات ثابتة كالجذور الضاربة في عمق الأرض، راسخة قوية لا تنكسر، وأنها ستخرج من هذه التحديات أكثر صلابة وأمضى عزماً، ماضية في مسيرة نهضتها الشاملة بخطى واثقة واثبة، تستلهم نورها من حكمة قيادتها الرشيدة، وتستمد قوتها من عزيمة شعبها الأبي، عالي الهامة، مرفوع القامة، الذي لا تزيده الشدائد إلا إصراراً على مواصلة البناء، ولا تزيده التحديات إلا تماسكاً ووحدة وإيماناً بالمستقبل.

ولفت إلى أن دولة الإمارات تلقى دعماً دولياً لامحدوداً، ودعا للوقوف الكامل والتضامن مع الإمارات وهي تواجه هذا الاعتداء الغاشم دفاعاً عن أمنها واستقرارها، وصوناً لسيادتها، وتجديداً ودعماً لمسيرتها لتظل منارة للسلام، وواحة للأمن، ونموذجاً يحتذى في النهضة والازدهار.