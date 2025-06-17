المجلس العالمي لشباب الإمارات في أستراليا يطلق مبادرة للتبرع بالدم

نظم المجلس العالمي لشباب الإمارات في أستراليا، بالتعاون مع المجتمع الإماراتي في العاصمة سيدني، مبادرة إنسانية تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، وذلك في مركز *Australian Red Cross Lifeblood* وقد شهدت المبادرة مشاركة 17 متطوعاً من الطلبة الإماراتيين المبتعثين، الذين أبدوا حماساً لافتاً وروحاً إنسانية عالية، مؤكدين مدى التزامهم بقيم العطاء والمسؤولية المجتمعية، التي تمثل جوهر الهوية الإماراتية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز ثقافة التطوع بالتبرع بالدم، والمساهمة في إنقاذ الأرواح، لا سيما أن منظمة الصحة العالمية تشجع جميع الدول على تحفيز المتبرعين بالدم المنتظمين على مواصلة التبرع، وتشجيع الأصحاء الذين لم يسبق لهم التبرع بدمائهم على البدء بذلك.

وفي هذا الإطار قالت ميرة الحمادي، عضو المجلس العالمي لشباب الإمارات في أستراليا في حديثها لـ«البيان»: «نعم، نسعى في المجلس إلى أن يكون لنا دور فاعل في خدمة المجتمعات التي نعيش فيها، ويُعد التبرع بالدم من أسمى صور العطاء، التي تعكس الروح الإماراتية المتجذرة في قيم الإنسانية والتكافل»، وأضافت: «إن اليوم العالمي للتبرع بالدم يهدف فعلياً إلى إذكاء الوعي العالمي بالحاجة إلى الدم، وتقديم الشكر للمتبرعين بالدم والمتطوعين وبدون مقابل على ما يقدمونه من مساهمة في إنقاذ حياة المرضى عموماً، الذين يكونون في حاجة ماسة لنقل الدم، فهم يجسدون القيم الإنسانية النبيلة، التي يتسم بها المجتمع الإماراتي، ومنها قيم العطاء والإيثار والبذل من أجل إنقاذ حياة الآخرين».

في حين قال نهيان عبدالله علي الجابري، عضو المجلس العالمي لشباب الإمارات في أستراليا: «إن هذه المبادرة ليست مجرد عمل تطوعي، بل رسالة محبة وسلام من شباب الإمارات إلى العالم، فكل قطرة دم تبرع بها أحد الطلبة تمثل نبض أمل جديداً لإنسان بحاجة».

وأضاف: «وأريد التنويه إلى نقطة مفادها بأن لهذه المبادرات الإنسانية، التي تعنى التبرع بالدم دورها المؤثر في إنقاذ ملايين الأرواح، وتحسين صحة العديد من المرضى والارتقاء بجودة حياتهم».

إشادة

وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة لقيت إشادة من الكوادر الطبية في مركز التبرع، الذين عبروا عن شكرهم للطلبة الإماراتيين على هذه البادرة النوعية، والتي تُسهم في دعم النظام الصحي في أستراليا، وتعزز جسور التعاون بين الشعوب، حيث تساعد عملية التبرع بالدم على إنقاذ ملايين الأرواح سنوياً، وبإمكانها أن تطيل أعمار المرضى المصابين بحالات مرضية تهدد حياتهم وتمتعهم بنوعية حياة أفضل، وتقدم الدعم لإجراء العمليات الطبية والجراحية المعقدة، إلى جانب أن التبرع بالدم يعد أيضاً مسؤولية مجتمعية، لتغطية احتياجات مرضى الحوادث والثلاسيميا ومرضى السرطان لا سيما المصابين بسرطان الدم.