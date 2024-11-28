العنود السعدي: التزام راسخ في شرطة دبي بدعم المرأة

أكدت الرائد الخبير العنود السعدي، رئيس المجلس النسائي في شرطة دبي أن التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي، يظهر التزاماً راسخاً بدعم المرأة وتعزيز دورها في كافة المجالات الشرطية، سواء على المستوى العلمي أو العملي، حيث تركز الإدارة العامة لشرطة دبي على إعداد وتأهيل الكوادر النسائية لتولي مناصب قيادية، والقيام بمهام تتطلب كفاءات متخصصة.

وقالت: ما نراه اليوم من مشاركة فعالة للمرأة في مختلف الإدارات والقطاعات في شرطة دبي ليس إلا نتيجة لهذه الجهود المستمرة والموجهة نحو تعزيز دور المرأة في حفظ الأمن والاستقرار، مشيرة إلى توفير شرطة دبي بيئة عمل محفزة ومتوازنة تتيح للمرأة التميز والتدرج في المراكز العلمية والمهنية، وإثبات قدرتها في جميع المجالات، بدءاً من العمليات الميدانية وصولاً إلى المناصب القيادية العليا.

وأفادت بأن المرأة في شرطة دبي تمكنت من خلال التدريب المكثف، والتعليم المستمر، والتطوير المهني، من إظهار مستوىً عالٍ من التفوق والاحترافية في مهامها، لافتة إلى وجود عناصر نسائية متخصصة تميزت في مجالات حيوية وتقلدت مراكز ومناصب مهمة، الأمر الذي يعكس ثقة القيادة في قدراتهن وإمكانياتهن.

وقالت، إن هذه الرؤية المتقدمة لتمكين المرأة في شرطة دبي هي جزء من الالتزام الوطني بدعم وتعزيز مكانة المرأة الإماراتية على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكدة أن المرأة ليست فقط عنصراً مهماً في تعزيز الأمن، بل هي أيضاً نموذجاً يحتذى به في الالتزام بالقيم والمبادئ الوطنية، وحافزاً للعطاء في خدمة المجتمع.