هنا السمت: تمكين المرأة في القطاع الصناعي

أكدت هنا السمت، مديرة التوازن بين الجنسين في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أن الشركة تمثل نموذجاً يحتذى في دعم المرأة وتمكينها في المجالات التشغيلية والقيادية، انطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة.

وأشارت إلى سعى الإمارات العالمية للألمنيوم لتعزيز مشاركة المرأة في مختلف المستويات الوظيفية داخل الشركة، بدءاً من الأدوار التشغيلية ووصولاً إلى المناصب القيادية وتمكينها في القطاع الصناعي.

وفي إطار هذه الجهود تركز الشركة على تطوير مبادرات وبرامج تدريبية تهدف إلى تأهيل النساء وزيادة مشاركتهن في المناصب الإشرافية والإدارية، مع تمكينهن من تولي أدوار تقنية وهندسية متقدمة، كما تطمح الشركة إلى رفع نسبة النساء في المناصب الإشرافية إلى 25% بحلول عام 2025، بهدف زيادة التمثيل النسائي في المؤسسة.

وأضافت: يضم فريق الشركة اليوم أكثر من 550 موظفة في الإمارات، من بينهن 195 يعملن في وظائف تشغيلية متخصصة، كما استطاعت الشركة خلال العام الجاري استقطاب أكثر من 110 موظفات جديدات، في خطوة تدعم تحقيق رؤيتها لتعزيز التنوع وتمكين المرأة في القطاع الصناعي.

وكشفت هنا السمت أن النساء يشغلن 12 منصباً في مجالس إدارة الشركات التابعة للإمارات العالمية للألمنيوم منذ عام 2022، ما يعكس الكفاءة العالية التي تتمتع بها المرأة في قيادة الصناعات الثقيلة وتولي المهام الميدانية والتشغيلية، بما في ذلك إدارة المصاهر ومحطات الطاقة.

وأكدت أن الشركة تفتح أبوابها لجميع الكفاءات النسائية الطموحة، وتسعى إلى توفير بيئة عمل شاملة وداعمة تمكن المرأة من تحقيق طموحاتها المهنية في مختلف المجالات الصناعية والهندسية، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.