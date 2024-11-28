مسؤولة «أممية»: الإماراتيات تجاوزن التمكين

أشادت ساجدة الشوا، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بدولة الإمارات، بما وصلت إليه المرأة الإماراتية، وما حققته في مختلف المجالات، وقالت: «الإماراتيات تجاوزن مرحلة التمكين».

وأكدت أن المنتدى يشكل منصة لتسليط الضوء على إبداع المرأة في مجالات التكنولوجيا، والطب والمعرفة والإعلام والعمل الإنساني والعمل السياسي والعمل الاجتماعي، فضلاً عن العمل الإنساني الذي تحقق فيه الإماراتيات إنجازات تقدمية كبرى.

وشاركت ساجدة في جلسة حوارية ركزت على الشراكات الإنسانية الناجحة بين الأمم المتحدة والحكومة الإماراتية، بحضور منسقة الأمم المتحدة بدولة الإمارات وممثلين من مؤسسات إماراتية بارزة، منها أكاديمية أنور قرقاش التابعة لوزارة الخارجية، ومديرة جناح المرأة في إكسبو دبي.

وثمنت الشوا الجهود الإنسانية التي تؤديها الإمارات في أماكن الصراع والكوارث، وقالت: «تتعاون دولة الإمارات مع الأمم المتحدة في مناطق الصراع والكوارث والحدود، وهناك جهد كبير للسيدات الإماراتيات والمؤسسات المحلية الرائدة في مجال العمل الإنساني».

وأوضحت الشوا أن المشاركات الإماراتية شملت مناطق جغرافية واسعة، بدءاً من غزة والسودان مروراً بأوكرانيا وصولاً إلى قلب القارة السمراء، مضيفة أن المرأة الإماراتية برزت في هذه المشاركات ليس لكونها مجرد متطوعة تدعم العمل الإنساني، وإنما برزت على المستوى الدبلوماسي والمهني كخبيرة ومحامية وطبيبة وغير ذلك.

وأعربت عن اعتزازها بالمشاركة في المنتدى للمرأة الأولى، لإلقاء الضوء على جانب مهم من ملامح العمل الإنساني الإماراتي المنحاز دائماً إلى كرامة وحقوق البشر بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى.

وأشارت إلى استضافة وفود من أكاديمية أنور قرقاش في الأردن، نيروبي، وجنيف مشيرة إلى جهودهم في تنظيم زيارات إضافية إلى دول أخرى تشمل هولندا وأفريقيا، بهدف تمكين الجيل القادم من الدبلوماسيين والسفراء الإماراتيين.