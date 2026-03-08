103 آلاف طرد من الإمارات وعلاج 7110 مرضى في غزة خلال فبراير

واصلت عملية «الفارس الشهم 3» خلال شهر فبراير الماضي تعزيز الدور الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر تنفيذ سلسلة واسعة من المبادرات والمشروعات الإغاثية التي شاركت في تنفيذها المؤسسات والجمعيات الخيرية الإماراتية، وذلك في إطار الجهود الإنسانية الشاملة التي تقودها الدولة للتخفيف من معاناة المدنيين وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وشهدت أسابيع الشهر تقديم خدمات علاجية إلى 7110 مرضى عبر مركز الإمارات الطبي، وتوزيع 103 آلاف و580 طرداً متنوعاً، و1278 خيمة، و156 ألفاً و400 جاكيت شتوي، ودعم عشرات المطابخ والمخابز التي قدمت أكثر من 34 ألف ربطة خبز، وأكثر من 95 ألف وجبة طعام يومياً، إضافة إلى تسيير سفن مساعدات إنسانية وإطلاق مبادرات اجتماعية وترفيهية، بما يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بمساندة الشعب الفلسطيني.

الأسبوع الأول

شرعت عملية «الفارس الشهم 3» في تقديم حزمة من خدماتها الإنسانية خلال شهر فبراير الماضي، مدشنة الأسبوع الأول من الشهر بدعم عمل 37 مطبخاً شعبياً في القطاع، وفرت نحو 19 ألفاً و600 وجبة طعام يومياً للأسر المتضررة، إلى جانب دعم 10 مخابز تعمل على إنتاج 8 آلاف ربطة خبز يومياً يستفيد منها نحو 40 ألف شخص بشكل يومي.

كما شهد الأسبوع تنفيذ 7 مبادرات إنسانية استفاد منها 3242 شخصاً، وتوزيع 23 ألفاً و448 طرداً إغاثياً متنوعاً على مختلف المناطق الجغرافية في القطاع. وفي جانب الإغاثة المعيشية تم توزيع 288 جالون مياه، و37 ألفاً و303 جاكيتات شتوية، إضافة إلى توزيع مئات العبوات من حليب الأطفال و307 خيام للنازحين.

وفي القطاع الصحي قدم مركز الإمارات الطبي خدماته العلاجية لنحو 1832 حالة مرضية، كما استقبلت العملية 5 وفود اطلعت على الجهود المبذولة وأشادت بالنتائج الإنسانية التي تحققها العملية في دعم أهالي القطاع.

الأسبوع الثاني

وشهد الأسبوع الثاني توسعاً لجهود الإغاثة التي تنفذها عملية «الفارس الشهم 3» لتتضمن دعم 38 مطبخاً شعبياً تنتج 22 ألفاً و400 وجبة يومياً، إلى جانب 10 مخابز توفر 8 آلاف ربطة خبز يومياً يستفيد منها نحو 112 ألف شخص.

كما تم تنفيذ 10 مبادرات إنسانية استفاد منها 4894 شخصاً، وتوزيع 23 ألفاً و148 طرداً إغاثياً وفق الاحتياجات الجغرافية للسكان. وشملت المساعدات أيضاً توزيع 288 جالون مياه، و33 ألفاً و240 جاكيتاً شتوياً، و4196 علبة حليب أطفال، إضافة إلى 378 خيمة للنازحين، وفي الجانب الصحي قدم مركز الإمارات الطبي خدماته لنحو 1866 حالة مرضية.

وخلال الأسبوع ذاته واصلت دولة الإمارات دعمها الإنساني عبر رسو سفينة «صقر الإنسانية» في ميناء العريش محملة بأكثر من 4000 طن من المساعدات الإنسانية المخصصة لأهالي غزة، كما واصلت العملية توزيع المياه والطرود الغذائية في شمال القطاع، إضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية لآلاف الأيتام في مخيم النصيرات. كما أبحرت سفينة «أم الإمارات» الإنسانية محملة بأكثر من 7300 طن من المساعدات الإنسانية ضمن الجهود الإماراتية المتواصلة لدعم سكان القطاع.

الأسبوع الثالث

في الأسبوع الثالث عززت العملية نطاق خدماتها الإنسانية، حيث تم دعم 42 مطبخاً شعبياً توفر 23 ألفاً و520 وجبة يومياً، إلى جانب 10 مخابز تنتج 8 آلاف ربطة خبز يومياً يستفيد منها نحو 40 ألف شخص يومياً. وشهد الأسبوع تنفيذ 9 مبادرات إنسانية استفاد منها 5660 شخصاً، إضافة إلى توزيع 32 ألفاً و518 طرداً إغاثياً، و45 ألفاً و166 جاكيتاً شتوياً، و19 ألفاً و741 علبة حليب أطفال، فضلاً عن 372 خيمة للنازحين.

كما قدم مركز الإمارات الطبي خدماته العلاجية لنحو 1585 حالة مرضية، في حين زارت 5 وفود مقر العملية، واطلعت على جهودها الإنسانية، معربة عن تقديرها للدور الإماراتي في دعم الشعب الفلسطيني. ومن المبادرات الإنسانية البارزة خلال الأسبوع مساهمة مؤسسة صقر بن محمد القاسمي في توزيع طرود إغاثية على النازحين شمال قطاع غزة.

وتزامناً مع شهر رمضان المبارك، وجّه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بإطلاق جسر جوي إنساني لإغاثة سكان غزة وتلبية احتياجاتهم العاجلة.

الأسبوع الرابع

وواصلت عملية «الفارس الشهم 3» خلال الأسبوع الرابع أنشطتها الإنسانية والاجتماعية، حيث تم دعم 38 مطبخاً شعبياً توفر 21 ألفاً و280 وجبة يومياً، إلى جانب دعم 13 مخبزاً تنتج 10 آلاف و400 ربطة خبز يومياً يستفيد منها نحو 52 ألف شخص يومياً.

وشهد الأسبوع تنفيذ 11 مبادرة إنسانية استفاد منها 4013 شخصاً، وتوزيع 24 ألفاً و466 طرداً إغاثياً، إضافة إلى 40 ألفاً و691 جاكيتاً شتوياً و5108 طرود ملابس متنوعة.

كما قدم مركز الإمارات الطبي خدماته العلاجية لنحو 1827 حالة مرضية، وتم توزيع 6274 علبة حليب أطفال، و221 خيمة للنازحين.

وفي الجانب المجتمعي والإنساني شهد الأسبوع إطلاق عدد من المبادرات، من بينها بطولة غزة الرمضانية لقدامى لاعبي كرة القدم بمشاركة 20 فريقاً من مختلف محافظات القطاع.

كما أطلقت العملية مبادرة لزفاف 300 عريس وعروس في القطاع، في خطوة تهدف إلى إدخال الفرح على الأسر الفلسطينية رغم الظروف الصعبة.