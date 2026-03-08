103 آلاف طرد من الإمارات وعلاج 7110 مرضى في غزة خلال فبراير

وشهدت أسابيع الشهر تقديم خدمات علاجية إلى 7110 مرضى عبر مركز الإمارات الطبي، وتوزيع 103 آلاف و580 طرداً متنوعاً، و1278 خيمة، و156 ألفاً و400 جاكيت شتوي، ودعم عشرات المطابخ والمخابز التي قدمت أكثر من 34 ألف ربطة خبز، وأكثر من 95 ألف وجبة طعام يومياً، إضافة إلى تسيير سفن مساعدات إنسانية وإطلاق مبادرات اجتماعية وترفيهية، بما يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بمساندة الشعب الفلسطيني.
كما شهد الأسبوع تنفيذ 7 مبادرات إنسانية استفاد منها 3242 شخصاً، وتوزيع 23 ألفاً و448 طرداً إغاثياً متنوعاً على مختلف المناطق الجغرافية في القطاع. وفي جانب الإغاثة المعيشية تم توزيع 288 جالون مياه، و37 ألفاً و303 جاكيتات شتوية، إضافة إلى توزيع مئات العبوات من حليب الأطفال و307 خيام للنازحين.
وفي القطاع الصحي قدم مركز الإمارات الطبي خدماته العلاجية لنحو 1832 حالة مرضية، كما استقبلت العملية 5 وفود اطلعت على الجهود المبذولة وأشادت بالنتائج الإنسانية التي تحققها العملية في دعم أهالي القطاع.
كما تم تنفيذ 10 مبادرات إنسانية استفاد منها 4894 شخصاً، وتوزيع 23 ألفاً و148 طرداً إغاثياً وفق الاحتياجات الجغرافية للسكان. وشملت المساعدات أيضاً توزيع 288 جالون مياه، و33 ألفاً و240 جاكيتاً شتوياً، و4196 علبة حليب أطفال، إضافة إلى 378 خيمة للنازحين، وفي الجانب الصحي قدم مركز الإمارات الطبي خدماته لنحو 1866 حالة مرضية.
وخلال الأسبوع ذاته واصلت دولة الإمارات دعمها الإنساني عبر رسو سفينة «صقر الإنسانية» في ميناء العريش محملة بأكثر من 4000 طن من المساعدات الإنسانية المخصصة لأهالي غزة، كما واصلت العملية توزيع المياه والطرود الغذائية في شمال القطاع، إضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية لآلاف الأيتام في مخيم النصيرات. كما أبحرت سفينة «أم الإمارات» الإنسانية محملة بأكثر من 7300 طن من المساعدات الإنسانية ضمن الجهود الإماراتية المتواصلة لدعم سكان القطاع.
كما قدم مركز الإمارات الطبي خدماته العلاجية لنحو 1585 حالة مرضية، في حين زارت 5 وفود مقر العملية، واطلعت على جهودها الإنسانية، معربة عن تقديرها للدور الإماراتي في دعم الشعب الفلسطيني. ومن المبادرات الإنسانية البارزة خلال الأسبوع مساهمة مؤسسة صقر بن محمد القاسمي في توزيع طرود إغاثية على النازحين شمال قطاع غزة.
كما قدم مركز الإمارات الطبي خدماته العلاجية لنحو 1827 حالة مرضية، وتم توزيع 6274 علبة حليب أطفال، و221 خيمة للنازحين.
وفي الجانب المجتمعي والإنساني شهد الأسبوع إطلاق عدد من المبادرات، من بينها بطولة غزة الرمضانية لقدامى لاعبي كرة القدم بمشاركة 20 فريقاً من مختلف محافظات القطاع.
كما أطلقت العملية مبادرة لزفاف 300 عريس وعروس في القطاع، في خطوة تهدف إلى إدخال الفرح على الأسر الفلسطينية رغم الظروف الصعبة.