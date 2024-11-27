أنور قرقاش: اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان تطور إيجابي على المستوى الإنساني والسياسي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان تطور إيجابي على المستوى الإنساني والسياسي.

ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "يمثل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان تطوراً إيجابياً على المستوى الإنساني والسياسي في منطقة محتقنة لا تتحمل المزيد من الحروب و العنف".

وأكد معاليه على أنه " آن الأوان لاستعادة الهدوء و الاستقرار الإقليمي والوصول لتسوية تنهي الحرب والمعاناة في غزة".

ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ في الساعة الرابعة من صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت غرينتش) بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الطرفين وافقا على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا.

ويمهد الاتفاق الطريق لإنهاء صراع عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل أودى بحياة الآلاف منذ اندلعت شرارته بسبب الحرب في قطاع غزة العام الماضي.