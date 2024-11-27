انطلاق «مؤتمر التعليم العالي والبحث العلمي» في أبوظبي اليوم

تستضيف دولة الإمارات المؤتمر التاسع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» يومي 27 و28 نوفمبر 2024 في فندق السعديات روتانا أبوظبي، ويشارك في فعاليات المؤتمر وفود رفيعة المستوى برئاسة معالي وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الدول العربية، ووفود عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية بتطوير التعليم، وعدد من قادة مؤسسات التعليم العالي بدولة الإمارات، ونخبة من الخبرات والمتخصصين.

تقام الدورة (19) من المؤتمر تحت شعار «نظام تعليم عال مرن مواكب للتغيرات العالمية السريعة والمطّردة»، بهدف بحث سبل تطوير سياسات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على المستوى العربي، وتعزيز كفاءة موارده البشرية ومناهجه التعليمية، وصولاً لتحقيق الجودة الشاملة فيه، بما يساهم في إرساء منظومة تعليم عالٍ رائدة ومتقدمة وتنافسية في الدول العربية.

وأكّد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن هذه الاستضافة تعكس المكانة التعليمية المتميزة لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، وتتماشى مع سعي الدولة لتطوير التعليم باعتباره من بين أبرز الأولويات الوطنية، وحجر الأساس لبناء وتأهيل الكفاءات القادرة على قيادة وتنفيذ مشاريع التنمية الشاملة والمستدامة التي تعزز الرفاهية والتقدم المجتمعي.

وأشار معاليه إلى أن المؤتمر سيوفر منصة تفاعلية لتبادل التجارب والخبرات على المستوى العربي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال معالي الدكتور العور: «في ظل التطورات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم من حولنا، أصبح من الضرورة أن نعمل على تعزيز مستويات التنسيق والتعاون البيني للدول العربية لوضع سياسات وأطر عمل تتسم بالمرونة والاستباقية».

وأضاف معاليه: «سنستعرض خلال المؤتمر تجربة دولة الإمارات الرائدة في مجال تطوير وتحديث منظومة التعليم العالي، والارتقاء بجودة مخرجاتها من خلال رفع كفاءة وفعالية مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وربط برامجها الأكاديمية باحتياجات القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات سوق العمل.».

وتقدم معالي الأستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، بجزيل الشكر والامتنان إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على الاستضافة الكريمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأعمال المؤتمر، وعلى كلّ جهودها المتميّزة التي بذلت من أجل توفير أفضل الظروف لنجاح فعاليات هذا المؤتمر.