حمدان بن محمد يشارك في اجتماع مجلس الدفاع المشترك لدول الخليج العربية

شارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في اجتماع مجلس الدفاع المشترك للدورة الـ 21 لوزراء الدفاع بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحث اجتماع وزراء الدفاع بمجلس التعاون لدول الخليج العرب عدداً من الموضوعات الاستراتيجية وسبل تعزيز علاقات التعاون المشترك وتبادل الخبرات، بما يضمن أمن واستقرار المنظومة الخليجية.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "شاركت اليوم في أعمال اجتماع مجلس الدفاع المشترك للدورة الـ 21 لوزراء الدفاع بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في العاصمة القطرية، الدوحة".

وأضاف سمو: "خلال الاجتماع، ناقشنا عدداً من الموضوعات الاستراتيجية وسبل تعزيز علاقات التعاون المشترك وتبادل الخبرات، بما يضمن أمن واستقرار المنظومة الخليجية، وهذا التعاون المشترك يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط قادة وشعوب ودول مجلس التعاون الخليجي".