أنور قرقاش: علاقة الإمارات مع مصر الشقيقة راسخة وتزداد قوة وثباتاً

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات، ولقاءه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تجسّد عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف معاليه تأتي هذه الزيارة في إطار علاقة قوية تقوم على استمرار التشاور والتنسيق، حيث تناول الزعيمان العلاقات الثنائية المزدهرة والتطورات الإقليمية المتسارعة، مؤكداً أن علاقة الإمارات مع مصر راسخة، وتزداد قوة وثباتاً.

وختم معاليه: "علاقتنا مع مصر الشقيقة راسخة، وتزداد قوة وثباتاً".