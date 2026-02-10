38 مبادرة إنسانية لـ«الفارس الشهم 3» في غزة يناير الماضي

واصلت عملية «الفارس الشهم 3» خلال شهر يناير الماضي ترسيخ حضورها الإنساني في قطاع غزة، مجسدة التزام دولة الإمارات الثابت بدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وخلال الشهر الماضي، نفذت العملية أكثر من 38 مبادرة إنسانية، تم خلالها توزيع 160 ألفاً و976 طرداً إغاثياً متنوعاً، وتقديم خدمات علاجية متكاملة لـ 9217 مريضاً.

وفي جانب الأمن الغذائي، دعمت «الفارس الشهم 3» تشغيل 45 مخبزاً و193 مطبخاً شعبياً في خطوة أسهمت في تعزيز الأمن الغذائي لآلاف الأسر المتضررة.

واستهلت العملية الإنسانية أنشطتها الإغاثية في يناير بوصول سفينة محمد بن راشد الإنسانية إلى ميناء العريش بحمولة تتجاوز 7300 طن من المواد الغذائية، والملابس الشتوية والخيام ومستلزمات الإيواء، إضافة إلى المكملات الغذائية.

كما دشنت العملية حملة «دفء وأمان» لغزة بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية، والتي ستقدم خدماتها إلى نحو مليون إنسان في قطاع غزة.

وانتهى الأسبوع الأول من الشهر بإطلاق مشروع «الخبز المدعم» بمساهمة من مؤسسة صقر بن محمد القاسمي، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية، حيث تم علاج 1367 مريضاً، في مركز الإمارات الطبي، فضلاً عن دعم 45 مطبخاً شعبياً بكافة المستلزمات والأطعمة، الأمر الذي أسهم في إتاحة 25 ألفاً و200 وجبة يومياً، استفاد منها 126 ألف شخص يومياً.

ومع بداية الأسبوع الثاني من شهر يناير، نفذت العملية في 8 يناير مبادرة «تحدّي وإرادة» دعماً لربّات الأسر في قطاع غزة، ومساندة لهن في مواجهة الظروف القاسية، حيث تم خلالها توزيع 1700 طرد صحي لتلبية الاحتياجات الأساسية لربات الأسر، في الوقت الذي تم تسيير عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة ضمن حمولة سفينة محمد بن راشد الإنسانية.

كما تم علاج 1716 مريضاً في مركز الإمارات الطبي، ودعم 40 مطبخاً شعبياً بواقع 23 ألفاً و200 وجبة طعام يومياً استفاد منها 116 إنساناً فلسطينياً في القطاع، كما تم توزيع 45 ألفاً و921 طرداً إغاثياً متنوعاً، فضلاً عن توزيع 53 خيمة إيواء إضافية.

وشهد الأسبوع الثاني تنفيذ مبادرة لتوزيع الهدايا على حفاظ كتاب الله في مواصي خانيونس، ضمن مبادرة سنابل الخير، ومبادرة ثانية لمساندة الأطفال في روضة الكوخ بالنصيرات، شملت توزع هدايا على 450 طفلاً لرسم البسمة وتعزيز الأمل.

واستجابت «عملية الفارس الشهم 3» لمناشدات الأهالي خلال المنخفض الجوي، وشرعت في تقديم حقائب إغاثية عاجلة للنازحين للتخفيف من معاناتهم، كما قدمت بنهاية الأسبوع الثاني خدمات علاجية، استفاد منها 2236 مريضاً في مركز الإمارات الطبي.

ودعمت العملية 38 مطبخاً شعبياً عملت على إنتاج 21 ألفاً و289 وجبة طعام يومياً، يستفيد منها 106 آلاف و445 فلسطينياً يومياً، بجانب 9 مخابز تنتج 9 آلاف وجبة يومياً يستفيد منها 45 ألف إنسان يومياً.

كما تم تسليم 13 ألفاً و752 طرداً إغاثياً متنوعاً، وتوزيع 4350 تدخلات منخفض شملت خيام وشوادر وبطانيات وحقائب إغاثية وجاكيتات.

ومع انطلاق النصف الثاني من شهر يناير نفذت العملية نشاطاً ترفيهياً إغاثياً لذوي الهمم في جمعية الحق في الحياة، دعماً لهم وتعزيزاً لمعنوياتهم، ليتواصل دورها الإغاثي مع دخول المنخفض الجوي والظروف المناخية القاسية، والتي سارعت خلالها «عملية الفارس الشهم (3)» في دعم الأهالي في قطاع غزة، بتوفير الخيام والحقائب الإغاثية.

كما قدمت قوافل الإمارات إلى قطاع غزة ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، محمّلة بـ 7 سيارات إسعاف، وصهريج مياه، ومساعدات طبية دعماً للجهود الإنسانية.

وواصلت عملية «الفارس الشهم 3» دعم الطلبة والنقاط التعليمية، في إطار جهودها الإنسانية لتعزيز التعليم رغم الظروف الصعبة، وذلك عبر إنشائها نقطة تعليمية في مواصي خانيونس، لمنح الطلبة فرصة للتعلم رغم النزوح والتحديات في ظل الظروف القاسية، إيماناً منها بأهمية استمرار تعليم الطلاب دون انقطاع.

وبمساهمة مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، قدمت «عملية الفارس الشهم 3» مكملات غذائية لنحو 287 طفلاً يعانون من سوء التغذية، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة.

وشهد الأسبوع الثالث توفير خدمات علاجية لـ 2047 مريضاً تم علاجهم في مراكز الإمارات الطبي، فضلاً عن دعم 35 مطبخاً شعبياً عملت على إنتاج 19 ألفاً و600 وجبة طعام يومياً، يستفيد منها 98 ألف فلسطيني يومياً، بجانب 7 مخابز عملت على إنتاج 7 آلاف ربطة خبز يومياً، يستفيد منها 35 ألف فلسطيني يومياً.

وعلى مدار الأسبوع عكفت الجهات المعنية على تقديم ما مجموعة 41 ألفاً و664 طرداً إغاثياً متنوعاً، بالإضافة إلى توزيع 7759 تدخلات منخفض (خيام، شوادر، بطانيات، حقائب، جاكيت)، وتوزيع 21 ألفاً و658 علبة حليب أطفال، و 5 آلاف جالون مياه.

ومع نهاية الأسبوع الثالث أبحرت ««سفينة صقر الإنسانية» محمّلة بأكثر من 4000 طن من المساعدات دعماً لقطاع غزة. لينطلق الأسبوع الأخير من شهر يناير بتسليم عملية «الفارس الشهم 3»، سيارات إسعاف للهيئة الطبية الدولية (IMC) لتسهيل وصول المرضى للعلاج الطارئ، وتوزيع طرود غذائية على 3000 أسرة نازحة في مخيم جباليا ضمن جهودها الإغاثية في شمال غزة.

وفي الأسبوع الرابع تم دعم 35 مطبخاً شعبياً تنتج 19 ألفاً و600 وجبة طعام يومياً، يستفيد منها 98 ألف شخص بشكل يومي، و7 مخابز تعمل على إنتاج 7 آلاف ربطة خبز يومياً، يستفيد منها 35 ألف فلسطيني يومياً، وتوزيع 25 ألفاً و55 طرداً متنوعاً حسب المناطق الجغرافية، و42 ألفاً و239 جاكيت شتوياً، و297 خيمة، و1125 جالون مياه.