أنور قرقاش: لا بديل عن الحلول السياسية والدبلوماسية لقضايا المنطقة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنه في عالمنا العربي والشرق الأوسط، حيث تراكمت الصراعات وكلفتها الباهظة، لا بديل عن الحلول السياسية والدبلوماسية، حتى في أعقد القضايا، بعيدًا عن المواجهات وتداعياتها".

وفي تدوينة نشرها معاليه عبر حسابه على منصة "إكس"، قال: "في عالمنا العربي والشرق الأوسط، حيث تراكمت الصراعات وكلفتها الباهظة، لا بديل عن الحلول السياسية والدبلوماسية، حتى في أعقد القضايا، بعيدًا عن المواجهات وتداعياتها".

وأكد معاليه: "هدفنا المشترك يجب أن يبقى ازدهار الشعوب وترسيخ الاستقرار".