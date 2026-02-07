الإمارات.. تنويه مهم لمواطني الدولة المتواجدين في إسبانيا

دعت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في مدريد مواطني الدولة المتواجدين في مملكة إسبانيا إلى توخي الحيطة والحذر، في ظل سوء الأحوال الجوية الناتجة عن العاصفة «ليونارد» التي تضرب إقليمي الأندلس وغاليسيا.

وأكدت السفارة، في تنويه رسمي، على أهمية اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية.

ودعت السفارة إلى ضرورة التواصل في حالات الطوارئ عبر الرقمين: 0097180044444 أو 0097180024، والتسجيل في خدمة «تواجدي».

ودونت السفارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": " تهيب بعثة دولة الإمارات في مدريد مواطني الدولة المتواجدين في مملكة إسبانيا بضرورة توخي الحيطة والحذر نظراً لسوء الأحوال الجوية الناتجة عن العاصفة "ليونارد" في إقليمي الأندلس وغاليسيا. كما تؤكد البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180044444 أو 0097180024 والتسجيل في خدمة تواجدي".