أنور قرقاش: الإمارات تدعم سوداناً موحداً مزدهراً تحت حكم مدني مستقل

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن الإمارات تدعم سوداناً موحداً مزدهراً تحت حكم مدني مستقل، وأنها تعمل مع الولايات المتحدة والرباعية والمجتمع الدولي للوصول إلى هدنة إنسانية في هذه الحرب الأهلية المروعة.

وقال معاليه: "تعهدت الإمارات بالمساهمة بـ 500 مليون دولار لصندوق السودان الإنساني في واشنطن، ما يعزز موقعها كثاني أكبر داعم إنساني للسودان".

ودون معاليه في حسابه الرسمي على منصة «إكس»: « تعهدت الإمارات بالمساهمة بـ 500 مليون دولار لصندوق السودان الإنساني في واشنطن، ما يعزز موقعها كثاني أكبر داعم إنساني للسودان. نعمل مع الولايات المتحدة والرباعية والمجتمع الدولي للوصول إلى هدنة إنسانية في هذه الحرب الأهلية المروعة، وندعم سوداناً موحداً مزدهراً تحت حكم مدني مستقل".