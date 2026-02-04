حملة إغاثية لمتضرري الفيضانات في سريلانكا



أكد محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، أنه تم تنفيذ حملة إغاثية إنسانية لمساعدة المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت عدداً من المناطق في جمهورية سريلانكا، حيث استفادت من المساعدات أكثر من 200 أسرة في 6 قري متفرقة، ما أسهم في التخفيف من آثار الأزمة وتحسين الظروف المعيشية للأسر المتضررة.



جاء ذلك ضمن زيارة ميدانية امتدت تسعة أيام، هدفت إلى الوقوف على احتياجات الأسر المتضررة وتقديم الدعم العاجل لها، والمشاريع الخيرية التي تنفذها الجمعية التي ضربت أجزاء كبيرة في جمهورية سريلانكا، ترأسها يوسف الحمادي رئيس قسم التدقيق والمتابعة بإدارة المشاريع والعون الخارجي وفريق العاملين من الجمعية والمنفذ الخارجي المعتمد في جمهورية سريلانكا.



وأوضح أن الحملة الإغاثية شملت توزيع مساعدات غذائية وأدوات منزلية ومواد قرطاسية وملابس وأحذية مدرسية، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة للمنازل المتضررة كما تضمنت الزيارة إجراء جولات تفقدية لعدد من القرى التي تنفذ فيها الجمعية مشاريع إنشائية وتنموية، من بينها قرى سكنية متكاملة تضم مساكن ومسجداً ومستوصفاً صحياً ومركز خياطة ومحلات وقف خيري وحدائق للأطفال، إلى جانب آبار ارتوازية، في إطار توجه يعزز الانتقال من الإغاثة العاجلة إلى مشاريع الاستقرار والتنمية المستدامة، مضيفاً أن البرنامج شهد زيارة أرض مخصصة لبناء قرية نموذجية جديدة بعد الحصول على التصاريح الحكومية اللازمة، بما يعكس استمرارية العمل الإنساني للجمعية وحرصها على التوسع في مشاريعها التنموية.



ولفت إلى أن الحملة تأتي امتداداً لنهج جمعية الشارقة الخيرية في الاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية، وتنفيذ تدخلات إنسانية متكاملة تجمع بين الإغاثة الفورية والمشاريع التنموية، بما يحقق أثراً مستداماً ويعزز من قدرة المجتمعات المتضررة على تجاوز الأزمات واستعادة الاستقرار.