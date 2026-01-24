أنور قرقاش: الدور الإنساني والسياسي للإمارات في حل أزمة أوكرانيا يحظى بتقدير دولي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الدور الإنساني والسياسي الذي تضطلع به الإمارات في إيجاد حل للحرب في أوكرانيا يحظى بتقدير دولي واضح.

وأشار معاليه إلى عبارات الشكر التي عبّر عنها الرئيس الأوكراني لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ولدولة الإمارات، على تيسير المحادثات الثلاثية التي وصفها بالمكثفة والشاملة والبنّاءة، تمثل شهادة مهمة على قيادتنا ومصداقيتنا؛ وهما رصيدنا الحقيقي في سياستنا الخارجية ومنصة فاعلة لدعم السلام والاستقرار.

ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الدور الإنساني والسياسي الذي تضطلع به الإمارات في إيجاد حل للحرب في أوكرانيا يحظى بتقدير دولي واضح. وعبارات الشكر التي عبّر عنها الرئيس الأوكراني لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ولدولة الإمارات، على تيسير المحادثات الثلاثية التي وصفها بالمكثفة والشاملة والبنّاءة، تمثل شهادة مهمة على قيادتنا ومصداقيتنا؛ وهما رصيدنا الحقيقي في سياستنا الخارجية ومنصة فاعلة لدعم السلام والاستقرار".

وتقدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ولدولة الإمارات العربية المتحدة، تقديراً لدور سموه في الوساطة واستضافة الدولة للمحادثات الثلاثية والتي وصفها بالمكثفة والشاملة والبناءة .

كما أشار إلى استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة اجتماعات إضافية، موجهاً الشكر لكل من يساهم في هذا المسار، مؤكداً أن أوكرانيا تواصل العمل من أجل السلام والأمن.

وقال زيلينسكي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن الوفد الأوكراني قدّم تقريره عقب اختتام الاجتماعات التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحاً أن هذه الصيغة من اللقاءات تُعقد للمرة الأولى منذ فترة طويلة، حيث جرت على مدار يومين اجتماعات ثلاثية.

وأكد أن المحادثات كانت مكثفة وشاملة، والأهم أنها اتسمت بطابع بنّاء.