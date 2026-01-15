تجهيز سفينة «صقر الإنسانية» بـ 4 آلاف طن مساعدات لأهالي غزة

تشمل مواد غذائية أساسية وإمدادات طبية وأدوية وكسوة شتوية للأطفال وكبار السن

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، باشرت مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية أعمال تجهيز وتحميل «سفينة صقر الإنسانية»، المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المخصصة للأشقاء في قطاع غزة.

أحمد بن صقر وأحمد صوفه الزعابي ومسؤولو «الفارس الشهم 3» خلال تعبئة الطرود

وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، وبمشاركة مجتمعية واسعة من مختلف فئات المجتمع وأئمة المساجد، في مركز رأس الخيمة للمعارض «إكسبو»، في مشهد يعكس روح التكافل والتضامن الإنساني المتجذرة في المجتمع الإماراتي.

وأكد الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، أن هذه المبادرة تأتي في إطار النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في مد يد العون للمحتاجين والمتضررين في مناطق الأزمات والكوارث.

وتجسد التزام الدولة الثابت بالوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة والتخفيف من معاناتها الإنسانية، مؤكداً حرص المؤسسة على أن تكون في مقدمة الجهات الوطنية الداعمة للجهود الإغاثية والإنسانية، بما يترجم عملياً قيم التضامن والتكافل الإنساني، التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.

وأشار إلى أن المبادرة تشمل تجهيز نحو 4 آلاف طن من المساعدات المتنوعة، تضم مواد غذائية أساسية، وإمدادات طبية وأدوية ومستلزمات إسعافية، إلى جانب كسوة شتوية مخصصة للأطفال وكبار السن، بما يضمن توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة للأسر المتضررة، ويسهم في سد احتياجاتها العاجلة في ظل الظروف الاستثنائية، التي تمر بها.

مؤكداً أن هذه الجهود تهدف إلى التخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية الصعبة، ودعم صمود العائلات في مواجهة تحديات النزوح، ونقص الخدمات الأساسية، بما يعكس التزام دولة الإمارات الثابت برسالتها الإنسانية في إغاثة المنكوبين، ومد يد العون للمتضررين أينما كانوا.

وأكد أحمد صوفه الزعابي، الأمين العام للمؤسسة، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وضمن الجهود الإنسانية المتواصلة، التي تبذلها دولة الإمارات، عبر عملية «الفارس الشهم 3».

وتأكيداً على النهج الإنساني الراسخ الذي تنتهجه الدولة في مختلف الظروف والأوقات، وحرص قيادتها الرشيدة على تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق، والتخفيف من معاناة المدنيين في قطاع غزة، خصوصاً في ظل ما يشهده القطاع من أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة.

وأشار إلى حرص المؤسسة على دعم توجهات الدولة والمشاركة الفاعلة في عملية «الفارس الشهم 3» منذ اليوم الأول لانطلاقها، من خلال تسخير إمكاناتها البشرية واللوجستية، وتكثيف جهودها، لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها بأسرع وقت ممكن، وبأعلى درجات الكفاءة.

مشيراً إلى أن تجهيز السفينة يتضمن تحميل 46 ألف طرد غذائي، و15 ألف طرد صحي، و3 آلاف بطانية، و3 آلاف شادر مخصص لحماية الخيام من الأجواء الباردة، إلى جانب 15 منصة شحن للمساعدات الطبية، و25 ألف قطعة من الملابس الشتوية، فضلاً عن 40 طناً من المساعدات الغذائية المخصصة لدعم المخابز والتكيات الإماراتية، التي توفر الغذاء والخبز للأسر المحتاجة داخل القطاع.

إضافة إلى 1000 طن من التمور الفاخرة. وأوضح الزعابي أن السفينة من المقرر أن تبحر من دولة الإمارات باتجاه ميناء العريش يوم 22 يناير الجاري، على أن يتم نقل المساعدات بعدها إلى قطاع غزة، بهدف ضمان وصولها قبل حلول شهر رمضان المبارك، والمساهمة في دعم الأسر الفلسطينية، خلال الشهر الفضيل، وتخفيف الأعباء المعيشية والإنسانية التي تواجهها.