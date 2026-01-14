أنور قرقاش: الاستقلال الاستراتيجي خيار الإمارات الثابت والحملات الإعلامية تنعكس سلباً على مروجيها

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، أن السرديات المعلّبة التي يروّج لها البعض بطبيعتها واهية، وسيظلّ الاستقلال الاستراتيجي خيار الإمارات الثابت الذي لا حياد عنه، وبوصلتها المصلحة الوطنية، واستقرار المنطقة وازدهارها.

ولفت معاليه إلى أن الحملات الإعلامية عابرة وتنعكس سلباً على مُروّجيها، والأزمات تُحرّر القرار ولا تُقيّده.

ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "السرديات المعلّبة التي يروّج لها البعض بطبيعتها واهية، فيما يظلّ الاستقلال الاستراتيجي خيار الإمارات الثابت الذي لا حياد عنه. بوصلتنا المصلحة الوطنية، واستقرار المنطقة وازدهارها".

وختم معاليه: " أما الحملات الإعلامية فهي عابرة وتنعكس سلبًا على مُروّجيها، والأزمات تُحرّر القرار ولا تُقيّده".