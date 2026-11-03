دبي للإعلام تحتفي بيوم العلم

احتفت مؤسسة دبي للإعلام، أمس، بيوم العلم، من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة الوطنية التي جسدت مشاعر الولاء والانتماء، وعكست الاعتزاز براية الإمارات وما تحمله من دلالات الوحدة والاتحاد.

ورفع سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، علم دولة الإمارات في مقر المؤسسة، بحضور محمد سليمان الملا، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، وسالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي، والدكتورة ميثاء بوحميد المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال، وشيخة أحمد المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في دبي للإعلام وحامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة «البيان» ، إلى جانب عدد من المسؤولين والموظفين.

وجاءت هذه المناسبة الوطنية في أجواء احتفالية عبرت عن تلاحم أسرة دبي للإعلام واعتزازها بالهوية الوطنية، وتجديد العهد بالولاء للوطن وقيادته، واستحضار القيم الراسخة التي يجسدها علم الإمارات، بوصفه رمزاً للاتحاد والعزة والطموح والإنجاز.

وشهدت دولة الإمارات، أمس، احتفالات رسمية وشعبية واسعة بمناسبة يوم العلم، حيث ارتفعت راية الدولة فوق مقار الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى رفع علم الإمارات في الثالث من نوفمبر، عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، في مشهد وطني موحد يجمع أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.

ثوابت وطنية

وتحرص دبي للإعلام على مواكبة الاحتفالات الوطنية التي تربط موظفيها بموروثهم الوطني والثقافي وتعريفهم بالجهود والتضحيات التي بذلها الآباء المؤسسون في قيادة هذه المسيرة التنموية والالتزام بالثوابت الوطنية النابعة من ولائهم وانتمائهم ووفائهم للوطن وقيادته.

وتؤكد دبي للإعلام أن المناسبة تعبر عن معاني الوحدة والتلاحم والتعايش والسلام، وتعزز قيم الانتماء والولاء، كما تعكس المكانة التي رسختها دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتسامح والتعايش، وموطناً يجمع مختلف الثقافات والجنسيات في إطار من الاحترام والتعاون.