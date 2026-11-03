علَمنا عـالٍ فـوق رؤوسنا..خفّـاق في قلوبنا

تتوشح دولة الإمارات اليوم بألوان علمها، احتفاءً بمناسبة «يوم العلم»، التي تتجدد فيها مشاعر الفخر والانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، وترتفع خلالها راية الاتحاد شامخة فوق مقرات الوزارات والجهات الرسمية والمدارس والجامعات والمنازل ومختلف المباني في أنحاء الدولة، تجسيداً لوحدة المجتمع وتلاحم أبنائه واعتزازهم بالهوية الوطنية، واستحضاراً لمسيرة وطن أرسى الآباء المؤسسون دعائمه على قيم الاتحاد والتكاتف والعمل المشترك، ومضى بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحو مزيد من الإنجازات والريادة.

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