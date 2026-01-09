مدارس تعمم إقراراً بالاطلاع على السياسات التربوية

عممت مدارس حكومية على مستوى الدولة استمارة إلكترونية موجهة إلى أولياء الأمور، تتضمن إقراراً وتعهداً بالاطلاع على السياسات التربوية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، إلى جانب تحديث البيانات الأولية للطلبة، وذلك في إطار تنظيم الإجراءات المدرسية، وتعزيز التكامل بين المدرسة والأسرة، وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة.

وأوضحت إدارات المدارس أن تعميم الاستمارة يأتي التزاماً بالتعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، وحرصاً على توحيد قواعد البيانات الخاصة بالطلبة، بما يسهّل عمليات المتابعة الأكاديمية والسلوكية، ويضمن دقة المعلومات المعتمدة لدى المدرسة في مختلف الجوانب التنظيمية. وتضمنت الاستمارة عدداً من البنود الإلزامية، من أبرزها إقرار ولي الأمر بالاطلاع على لائحة السلوك الطلابي.

والالتزام بما ورد فيها من ضوابط وقواعد تنظم العلاقة بين الطالب والمدرسة، وتحدد الحقوق والواجبات، وآليات التعامل مع السلوكيات المختلفة داخل الحرم المدرسي.

كما شملت الاستمارة إقراراً بالاطلاع على قانون وديما، بما يحمله من مبادئ تهدف إلى حماية حقوق الطفل وضمان سلامته الجسدية والنفسية، إضافة إلى التأكيد على دور الأسرة في دعم هذه الجهود، والتعاون مع المدرسة في توفير بيئة تعليمية قائمة على الاحترام والمسؤولية المشتركة.

وتضمن نموذج الإقرار أيضاً بنداً خاصاً بالاطلاع على دليل الوقاية من المخدرات، والذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلبة وأولياء الأمور بالأخطار الصحية والسلوكية المرتبطة بهذه الآفة، وتعزيز ثقافة الوقاية المبكرة، انسجاماً مع توجهات الوزارة في ترسيخ مفاهيم السلامة والصحة العامة داخل المجتمع المدرسي.