اليوم آخر موعد للتسجيل في برنامج «التاجر الصغير»

وتعزيز مفاهيم الاستدامة والإدارة المالية وبناء نماذج الأعمال، بما يواكب توجهات الدولة الاقتصادية المستقبلية. وأوضحت الوزارة أن البرنامج يستهدف أكثر من 100 ألف طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة.
ويتضمن استقبال أكثر من 2000 فكرة ومشروع طلابي خلال مراحل التنفيذ، على أن يتم اختيار 100 مشروع للمشاركة في المعرض الوطني للتاجر الصغير في ختام البرنامج، وصولاً إلى 10 مشاريع متميزة سيتم تمكين أصحابها من عرض مشاريعهم أمام مستثمرين ورواد أعمال، بما يتيح فرص دعم حقيقية لتطويرها وتحويلها إلى مشاريع قابلة للنمو.
وبينت أن البرنامج يركز على تنمية مجموعة من المهارات الأساسية، تشمل الإبداع والابتكار، وإدارة الوقت والموارد، والانضباط والالتزام، واكتشاف الفرص، ومفهوم الادخار، والثقافة المالية، والتعامل مع العملاء، ومهارات البيع والإقناع، وبناء وتخطيط نموذج العمل التجاري، إلى جانب تعزيز مفاهيم الاستدامة ونمو الأعمال.