طالبات يبتكرن قلماً ذكياً لدعم مهارات القراءة

نجحت أربع طالبات من جامعة الوصل بدبي في ابتكار حل تعليمي مبتكر، يهدف إلى تدريب الأطفال على القراءة السليمة، وتنمية مهارات الفهم اللغوي، من خلال أساليب تفاعلية، تجمع بين التعلم والمتعة، وذلك عبر تصميم قلم ذكي يدعم العملية التعليمية، ويعزز مشاركة الأسرة والمعلمين في متابعة تطور الطفل.

وأوضحت الطالبات، هاجر محمد، إيمان وليد، أسماء عودة، وغراء عبدالرحمن، أن القلم الذكي، الذي أطلقن عليه اسم «فيلو»، يعتمد على ثلاث واجهات رئيسة مصممة لتلبية احتياجات كل من الطفل والأم والمعلم، بما يضمن تجربة تعليمية متكاملة وشاملة.

وبينَّ أن واجهة الطفل تتيح له الاستماع إلى القصص التفاعلية، والمشاركة في ألعاب تعليمية محفزة، أما واجهة الأم فتمكنها من متابعة مستوى تقدم طفلها بشكل مستمر، فيما تتيح واجهة المعلم تقييم أداء الطفل بشكل دقيق، وقياس مدى استفادته من المحتوى التعليمي، مع إمكانية تحديد نقاط القوة والجوانب، التي تحتاج إلى دعم إضافي.