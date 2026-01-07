"التربية" تكشف جداول تاريخ سن القبول لرياض الأطفال والصف الأول للعام الدراسي

أوضحت وزارة التربية والتعليم، جدول احتساب سن القبول للمدارس الحكومية والخاصة التي يبدأ عامها الدراسي في شهري أغسطس / سبتمبر للعام الدراسي 2026-2027، والذي يطبق على الطلبة غير المسجلين في أي نظام تعليمي سابقاً، ويحتسب وفق تاريخ الميلاد المعتمد لكل نظام تعليمي، وجاء ذلك ضمن الدليل الإرشادي الصادر عنها لسن قبول الطلبة في مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول.

وبالنسبة للأطفال الذين لم يكونوا مؤهلين للتسجيل في العام الدراسي 2025-2026 بسبب وقوع تاريخ ميلادهم بين 1 سبتمبر و31 ديسمبر 2021، سواء لم يتم تسجيلهم في أي نظام تعليمي، أو تم تسجيلهم في المرحلة التمهيدية (Pre-KG)، يحق لأولياء الأمور في العام الدراسي 2026-2027 اختيار تسجيل أبنائهم في الروضة الأولى أو الروضة الثانية.

وأكدت الوزارة أن قرارات التسجيل في المدارس الخاصة تعتمد على تقييم المدرسة لجاهزية الطفل، إضافة إلى توفر المقاعد، وذلك وفقاً للضوابط المعتمدة لكل نظام تعليمي.

وبحسب الجدول، فإن المنهاج الوزاري لا ينطبق عليه شرط القبول لمرحلة رياض الأطفال للطلبة من مواليد الفترة من 1 يناير 2023 حتى 31 ديسمبر 2023، وبالنسبة للأطفال من مواليد الفترة الممتدة من 1 يناير 2022 وحتى 31 ديسمبر 2022 يكونوا مؤهلين للالتحاق بالروضة الأولى، أما المؤهلون للالتحاق بالروضة الثانية، فهم الأطفال من مواليد الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021، وفيما يخص الالتحاق بالصف الأول، فيقبل الأطفال من مواليد الفترة من 1 يناير 2020 وحتى 31 ديسمبر.

النظام البريطاني

وفيما يخص النظام البريطاني، فيكون الطلبة من مواليد الفترة من 1 يناير 2023 حتى 31 ديسمبر 2023 مؤهلين للالتحاق بالمرحلة التمهيدية الاولى، بينما يكون مواليد الفترة من 1 يناير 2022 حتى 31 ديسمبر 2022 مؤهلين للالتحاق بالمرحلة التمهيدية الثانية ويقبل مواليد الفترة من 1 يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2021 في الصف الأول (Year 1)، في حين يسمح لمواليد الفترة من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2020 بالالتحاق بالصف الثاني

مناهج أجنبية

وفي النظام الأمريكي والأسترالي والكندي والمناهج الأجنبية الأخرى، يقبل مواليد الفترة من 1 يناير 2023 حتى 31 ديسمبر 2023 في الالتحاق بالسنة التمهيدية، بينما يكون مواليد الفترة من 1 يناير 2022 حتى 31 ديسمبر 2022 في مرحلة الروضة الأولى (KG1)، بينما يكون مواليد الفترة من 1 يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2021 مؤهلين للالتحاق بالروضة الثانية (KG2) أما مواليد الفترة من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2020 فيسمح لهم بالالتحاق بالصف الأول (Grade 1).

وتضمن الدليل جدولاً آخر خاصاً بالمدارس الخاصة التي يبدأ عامها الدراسي في شهر أبريل للعام الدراسي 2026–2027، للطلبة غير المسجلين في أي نظام تعليمي، حيث اعتمدت الوزارة تاريخ 31 من مارس كتاريخ مرجعي للاحتساب، ووفقا لذلك، يكون الأطفال من مواليد الأول من أبريل 2021 وحتى 31 من مارس 2022 مؤهلين للالتحاق بالروضة الأولى، فيما يُعد الأطفال من مواليد الأول من أبريل 2020 وحتى 31 من مارس 2021 مؤهلين للالتحاق بالروضة الثانية، ويسمح للأطفال من مواليد الأول من أبريل 2019 وحتى 31 من مارس 2020 بالالتحاق بالصف الأول.

تنظيم

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذا التعديل يهدف إلى تنظيم عملية القبول المدرسي وضمان التدرج الأكاديمي السليم، بما يراعي جاهزية الطفل التعليمية والنفسية، ويحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، مشددة على أن الطلبة المسجلين حاليا في أي نظام تعليمي يستمرون في صفوفهم دون أي تغيير.