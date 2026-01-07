وصول «الشارقة سات - 2» إلى مرحلة الاختبارات النهائية

أكد الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، أن وصول مشروع القمر الصناعي المكعب «الشارقة سات - 2» إلى مرحلة الاختبارات النهائية يمثل إنجازاً علمياً وتقنياً مهماً، يعكس تطور منظومة البحث العلمي والتطوير والابتكار في الأكاديمية، ويجسد التزامها بتسخير تقنيات الفضاء لخدمة التنمية المستدامة ودعم اتخاذ القرار القائم على البيانات الدقيقة.

وأوضح أن القمر الصناعي صُمم ليكون منصة علمية متقدمة توفر صوراً وبيانات طيفية عالية الدقة، تخدم مجالات التخطيط العمراني، ودراسة التغيرات البيئية، وإدارة المخاطر، وتعزيز البحث العلمي، إلى جانب الإسهام في بناء الكفاءات الوطنية الشابة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وذلك من خلال شراكات وطنية ودولية فاعلة تسهم في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا.

وأشار إلى أن الجهات المتعاونة والداعمة لمشروع «الشارقة سات - 2» في الإمارة، تشمل هيئة الكهرباء والمياه والغاز، والبلدية، ودائرة التخطيط والمساحة، بما يعزز التكامل المؤسسي ويخدم أولويات التنمية في الإمارة.

وبيّن أن القمر الصناعي يحمل كاميرا متخصصة للتصوير الطيفي مخصصة لمهام رصد الأرض ودراسة مواردها الطبيعية، وقادرة على توفير صور عالية الدقة تصل إلى خمسة أمتار، بما يسهم في دعم جهود إمارة الشارقة في مجالات التخطيط العمراني، ومراقبة التغيرات البيئية، وإدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز الاستجابة للطوارئ والكوارث، إلى جانب دعم قطاعات حيوية مثل الزراعة المستدامة وحماية المناطق الساحلية.