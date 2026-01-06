جامعة الفجيرة تطور برامجها الأكاديمية

انطلقت في جامعة الفجيرة فعاليات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025–2026، في مرحلة واعدة ستشهد تنفيذ مجموعة من الأنشطة العلمية والبحثية، إلى جانب مواصلة تطوير البرامج الأكاديمية، بما يعزز جودة التعليم، ويرتقي بمخرجاته.

واستقبلت الجامعة، صباح أمس، طلبتها في بيئة تعليمية منظمة، بعد استكمال جميع الاستعدادات الأكاديمية والإدارية والفنية، لضمان بداية سلسة ومنظمة منذ اليوم الأول. وقام الدكتور سليمان الجاسم رئيس جامعة الفجيرة، بجولة تفقدية، شملت القاعات الدراسية والمختبرات، اطلع خلالها على سير العملية التعليمية وانتظام المحاضرات، حيث لمس التزاماً ملحوظاً من الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية.

وأكد الدكتور الجاسم أن الجامعة سخّرت كافة إمكاناتها، لضمان انطلاقة ناجحة للفصل الدراسي الثاني، مشيراً إلى حرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، تدعم جودة التعليم، وتلبي تطلعات الطلبة. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ أنشطة علمية وبحثية نوعية، إلى جانب مواصلة تطوير البرامج الأكاديمية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة، قادرة على مواكبة متطلبات التنمية وسوق العمل.

وأشاد رئيس الجامعة بوعي الطلبة والتزامهم، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً على إدراكهم لأهمية التحصيل العلمي.