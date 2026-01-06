85 % حضور الطلبة مع استئناف الدراسة بالفصل الثاني

سجل عدد من المدارس الحكومية والخاصة في مختلف إمارات الدولة نسبة حضور تراوحت بين 80 % و85 % مع استئناف الدراسة، أمس، عقب انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول، وسط تشديد إدارات المدارس على أهمية الانتظام منذ الأيام الأولى للفصل الدراسي الثاني، وبدء التواصل المباشر مع أولياء الأمور للحد من الغياب غير المبرر.

وأكدت إدارات مدرسية أنها باشرت منذ اليوم الأول تطبيق لوائح الحضور والانصراف، مع توجيه تنبيهات واضحة لأولياء الأمور بضرورة التزام الطلبة بالدوام المدرسي، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المعتمدة في حال عدم انتظام الطلبة خلال اليومين المقبلين، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الخطة الأكاديمية للفصل الدراسي الثاني.

وأكدت إدارات مدارس حكومية حرصها على تطبيق ضوابط المظهر المدرسي مع استئناف الدراسة، باعتبارها جزءاً أساسياً من الانضباط المدرسي وبناء بيئة تعليمية جادة وآمنة، موضحة أن الالتزام بالزي المدرسي يعزز القيم السلوكية لدى الطلبة.

وأوضح حسن سوالمة، مدير مدرسة الأهلية الخيرية في دبي، أن المدرسة رصدت التزاماً ملحوظاً من الطلبة مع العودة، مشيراً إلى أن إدارة المدرسة قررت صرف الطلبة، أمس واليوم في تمام الساعة الواحدة ظهراً، مراعاة لحركة الطرق ومرحلة العودة التدريجية بعد الإجازة، ومساعدة الطلبة على التكيف مجدداً مع أجواء الدراسة.

وأضاف أن الدراسة انتظمت منذ اليوم الأول دون تأخير في الحصص أو المحتوى التعليمي، حيث تم تفعيل الجداول الدراسية كاملة، وبدء تنفيذ الخطة الأكاديمية المعتمدة للفصل الدراسي الثاني.

وفي سياق متصل، أكدت وئام جبر، مديرة مدرسة خاصة بدبي، أن الأيام الأولى من الفصل الدراسي الثاني تعد مرحلة حاسمة لضبط إيقاع العام الأكاديمي، حيث يتم خلالها تقييم جاهزية الطلبة، ورصد أي فجوات تعليمية ناتجة عن الفصل الدراسي الأول، تمهيداً لمعالجتها مبكراً قبل الدخول في عمق المنهج.

وأوضحت أن المدرسة اعتمدت نهجاً تربوياً مرناً خلال اليوم الأول والثاني من الفصل الدراسي الثاني، حيث تم صرف الطالبات، أمس، عند الساعة الواحدة ظهراً، وتركز على إعادة دمج الطلبة في البيئة التعليمية، وتعزيز الدافعية نحو التعلم، من خلال أنشطة صفية تفاعلية ومراجعات تشخيصية غير مباشرة.

وأضافت أن الفكرة الأولى التي تعمل عليها المدرسة تتمثل في تهيئة نفسية وأكاديمية متوازنة، من خلال تخفيف الضغط الدراسي في الأيام الأولى، مقابل التركيز على الانضباط السلوكي، والالتزام بالحضور، وبناء علاقة إيجابية بين المعلم والطالب، بما ينعكس على الأداء خلال الأسابيع اللاحقة.

أما الفكرة الثانية، فتتمثل في تفعيل الشراكة مع أولياء الأمور منذ بداية الفصل، حيث تم فتح قنوات تواصل مباشرة لإطلاعهم على مستوى التزام أبنائهم، والتنبيه المبكر لأي ملاحظات، مؤكدة أن التعاون الأسري يسهم بشكل كبير في استقرار الطالب وتحسين نتائجه الدراسية.

وبدورها، أكدت الدكتورة غدير أبوشمط، مديرة مدرسة الخليج الدولية، أن نسبة الحضور في مدرستها جاءت مرتفعة منذ اليوم الأول، ما يعكس وعي أولياء الأمور بأهمية الانتظام الدراسي، مشيرة إلى أن الإدارة تعمل حالياً على استكمال الاستعدادات التربوية للأسبوع المقبل، مؤكدة أن المدرسة عملت خلال عطلة الشتاء على استكمال الاستعدادات التنظيمية والتعليمية، بما يضمن انطلاقة مستقرة للفصل الدراسي الثاني.

وأشارت إلى أنه جرى إجراء تعديلات على بعض أوقات الدوام وترتيب الحصص الدراسية، استناداً إلى التغذية الراجعة التي تم تلقيها من أولياء الأمور، بهدف تحسين سير اليوم الدراسي وتحقيق توازن أفضل للطلبة.

ولفتت إلى أن حضور أولياء الأمور في الصباح الأول كان لافتاً، خصوصاً لمرافقة الطلبة الجدد الذين التحقوا بالمدرسة مع بداية هذا الفصل، ما أسهم في تهيئة دخولهم إلى المدرسة بسلاسة وتعزيز شعورهم بالطمأنينة والاستقرار.

وأوضحت أن المدرسة ستبدأ خلال الأسبوع القادم بتوزيع بطاقات تقييم الأداء للطلبة، والتي تتضمن مؤشرات واضحة حول مستوى التحصيل، والالتزام، والمهارات الأساسية، تمهيداً لعقد لقاءات فردية مع أولياء الأمور لمناقشة أداء أبنائهم ومستوياتهم الدراسية، ووضع خطط دعم مناسبة لكل حالة.