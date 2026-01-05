طلبة التعليم الحكومي والخاص إلى مقاعد الدراسة اليوم

يستأنف اليوم طلبة مختلف أنواع التعليم الحكومي والخاص على مستوى الدولة دوامهم المدرسي، مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2025 ـ 2026، وذلك بعد انتهاء إجازة فصل الشتاء التي امتدت لمدة شهر كامل، في تجربة تُطبق للمرة الأولى ضمن التقويم الأكاديمي المعتمد.

وتعود المدارس اليوم لاستقبال الطلبة وسط استعدادات تنظيمية وتعليمية مكثفة، شملت الجوانب الأكاديمية والإدارية والنفسية، لضمان عودة سلسة ومنضبطة إلى مقاعد الدراسة، خصوصاً بعد انقطاع طويل نسبياً عن أجواء التعلم المنتظم، وما يرافقه من تغير في نمط الحياة اليومية للطلبة وأسرهم.

وأكدت إدارات مدارس حكومية وخاصة جاهزيتها الكاملة لاستئناف الدراسة، من خلال تطبيق الجداول الدراسية المعتمدة منذ اليوم الأول، والتشديد على الحضور، ومتابعة الالتزام بالزي المدرسي، إلى جانب إعادة تفعيل الأنشطة الصفية التي تسهم في تهيئة الطلبة نفسياً وذهنياً للعودة إلى أجواء التعليم.

وأوضحت المدارس أنها عممت على أولياء الأمور مجموعة من الإرشادات التنظيمية، ركزت على أهمية الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، وتنظيم وقت نوم الطلبة، خاصة في الأسبوعين الأولين من الفصل، لما لهما من دور محوري في استعادة النسق الدراسي والانضباط السلوكي داخل الصفوف.

وفيما يتعلق بالنقل المدرسي، تبدأ الحافلات المدرسية اليوم عملها وفق المواعيد المحددة مسبقاً، حيث تنطلق حافلات البنين عند الساعة السادسة صباحاً، فيما تنطلق بعض المسارات عند الساعة 5:50 صباحاً، بينما تبدأ حافلات البنات عند الساعة السابعة صباحاً، وبعضها عند الساعة 6:50 صباحاً.

وشددت المدارس على أن مدة انتظار الحافلة لا تتجاوز دقيقة واحدة فقط، داعية أولياء الأمور إلى التأكد من جاهزية الطلبة.

ويمتد الفصل 9 أسابيع، بواقع 47 يوماً دراسياً، وفق التقويم الأكاديمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم، ما يجعله مرحلة مفصلية في بناء نواتج التعلم الأساسية، وقياس تقدم الطلبة في مختلف المواد.

وتبدأ الدراسة الفعلية اليوم، على أن يتم خلال الأسبوع الأول تحليل وإصدار نتائج الفصل الدراسي الأول من 7 حتى 9 يناير، ومعالجة الملاحظات التربوية والأكاديمية، قبل الانتقال إلى وحدات تعليمية جديدة تتطلب تركيزاً واستمرارية في المتابعة، خاصة في المواد الأساسية التي تُبنى عليها مهارات المراحل اللاحقة.

ويتضمن الفصل الثاني عدداً من المحطات التعليمية المهمة، من بينها إجازة منتصف الفصل التي تمتد من 11 إلى 15 فبراير 2026، وعقد التدريب التخصصي للكادر الإداري والتعليمي من 11 حتى 13 فبراير، فيما تبدأ إجازة نهاية الفصل الدراسي 4 مارس وتنتهي في الـ13 منه، على أن تبدأ إجازة الربيع وعيد الفطر للطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية اعتباراً من 16 مارس وحتى 29 من الشهر ذاته.

وشددت إدارات مدرسية على أهمية الدور الأسري في دعم الانضباط المدرسي خلال هذه المرحلة، مؤكدة أن تنظيم وقت الأبناء، وضبط مواعيد النوم، والحد من السهر، عوامل أساسية تسهم في تحسين مستوى التركيز والتحصيل الدراسي داخل الصفوف.

وأشارت إلى أن الأسبوعين الأولين من الفصل يمثلان مرحلة حساسة في استعادة العادات الدراسية، خصوصاً بعد إجازة طويلة، ما يتطلب تعاوناً وثيقاً بين المدرسة والأسرة لضمان التزام الطلبة وانخراطهم الإيجابي في العملية التعليمية.

كما أكدت المدارس أنها ستكثف من التواصل مع أولياء الأمور خلال الأسابيع المقبلة، لمتابعة انتظام الطلبة وتحصيلهم الدراسي، ورصد أي فجوات تعليمية قد تكون نتجت عن فترة التوقف، والعمل على معالجتها عبر خطط دعم أكاديمية مناسبة لكل مرحلة دراسية.