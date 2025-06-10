طلبة الثانوية يستهلون امتحانات نهاية العام بالفيزياء

مدارس حكومية تنظم لقاءات افتراضية استعداداً للاختبارات

تنطلق اليوم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث «نهاية العام» للعام الأكاديمي 2024 - 2025، حيث تستقبل قاعات المدارس طلبة الصفوف من الـ 3 إلى الـ12 بجميع المسارات التعليمية «العام، المتقدم، التطبيقي، النخبة»، في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم.

وستجرى الامتحانات ورقياً للصفين الثالث والرابع، فيما سيؤدي طلبة الصفين الخامس والتاسع، في جميع المسارات «العام والمتقدم»، اختباراتهم ورقياً وإلكترونياً في المدارس الحكومية والخاصة.

ويستهل طلبة الصف الـ 12 في مسارات «العام» و«المتقدم» و«النخبة» الامتحانات بمادة الفيزياء، تليها اللغة الإنجليزية يوم غد، ثم التربية الإسلامية يوم الخميس 12 يونيو، فالكيمياء يوم الجمعة 13 يونيو، يليها اختبار الرياضيات يوم الاثنين 16 يونيو، ثم اللغة العربية يوم الثلاثاء الموافق لـ 17 يونيو، والدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء 18، وتُختتم الامتحانات بالأحياء يوم الخميس 19 يونيو.

وبحسب التقويم الأكاديمي المعتمد للعام الأكاديمي 2024 – 2025، فإن إعلان النتائج سيكون خلال الفترة من 30 يونيو إلى 2 يوليو، على أن تُعقد امتحانات الإعادة خلال الفترة من 4 - 10 يوليو، فيما حدد يوم 14 يوليو لإعلان نتائج امتحانات الإعادة.

إلى ذلك، نظّمت مدارس حكومية لقاءات افتراضية مع أولياء أمور الطلبة خلال الأسبوع الجاري، وذلك في إطار استعداداتها لانطلاق اختبارات نهاية العام الدراسي، بهدف تعزيز الشراكة بين الأسرة والمدرسة، وتقديم إرشادات عملية تسهم في تهيئة الطلبة نفسياً وصحياً ومعنوياً لخوض هذه المرحلة الدراسية المهمة.

وأكدت إدارات المدارس، خلال اللقاءات التي عقدت عبر المنصات الرقمية، أن الدعم الأسري يشكل عاملاً حاسماً في نجاح الطالب، مشددة على أهمية توفير الراحة النفسية والاستقرار داخل المنزل، وتجنب أية أجواء معكرة قد تشتت تركيز الأبناء أو تخلق ضغطاً نفسياً غير مبرر يؤثر في أدائهم الأكاديمي.

ودعت الإدارات إلى أهمية إشاعة أجواء من الهدوء والطمأنينة في المنزل، ومراعاة احتياجات الطلبة النفسية، والابتعاد عن أساليب التوبيخ أو المقارنة بين الأبناء، لاسيما خلال فترة الاختبارات التي تتطلب دعماً مضاعفاً وثقة متبادلة، كما شددت المدارس على ضرورة الحرص على تنظيم الوقت بين المذاكرة والراحة، وضمان حصول الطلبة على ساعات نوم كافية، ومساعدتهم على وضع خطة مراجعة واضحة وموزعة زمنياً، تضمن شمولية المذاكرة دون إجهاد.

وفي إطار التوجيهات الصحية، دعت المدارس أولياء الأمور إلى الاهتمام بتغذية أبنائهم، خصوصاً وجبة الإفطار، التي تُعد الأساس في تزويدهم بالطاقة والتركيز اللازمين لأداء الاختبارات.

وأوصت بأن تحتوي الوجبات على عناصر غذائية متوازنة مثل الحبوب الكاملة، والألبان، والبيض، والفواكه، إلى جانب تشجيعهم على شرب كميات كافية من الماء، وتجنب المنبهات والمشروبات الغازية.

محظورات

وشددت المدارس على ضرورة تقنين استخدام الهواتف الذكية والتطبيقات الرقمية الترفيهية خلال أيام الاختبارات، لما لها من تأثير سلبي على جودة النوم والانتباه، مطالبة أولياء الأمور بمراقبة هذه العادات وتعديلها بما يخدم مصلحة الطالب الأكاديمية.

وفي سياق اللقاءات، عرضت إدارات المدارس مجموعة من المحظورات السلوكية والصحية التي يجب تجنبها خلال فترة الاختبارات، داعية الأسر إلى الالتزام بها من أجل مصلحة الأبناء، وتمثلت المحظورات في السهر لساعات متأخرة من الليل، لما لذلك من تأثير مباشر على قدرات الطالب الذهنية والتركيزية، حيث أكدت الإدارات أن انتظام النوم يسهم في تحسين الحفظ والاستيعاب.

كما نبهت إلى خطورة الإفراط في استخدام الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، خاصة في ساعات المساء، إذ تؤدي هذه العادة إلى تشتيت الانتباه، وتؤثر في جودة النوم، وتعيق الطالب عن التحضير الجيد.

وحذرت المدارس من أسلوب المراجعة العشوائية دون تخطيط، مشيرة إلى أن التنقل بين الدروس والمواد بطريقة غير منظمة يسبب تشويشاً ذهنياً لدى الطالب، ويضعف من قدرته على التذكر والتحليل.