تماشياً مع تعديل مواعيد صلاة الجمعة.. انصراف مبكر للمدارس الخاصة ومراكز الطفولة المبكرة في دبي

في إطار الاستجابة لقرار تعديل موعد إقامة صلاة الجمعة في جميع مساجد الدولة ليصبح في تمام الساعة 12:45 ظهراً، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 2 يناير 2026، كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن اعتماد ترتيبات تنظيمية جديدة لأيام الجمعة في المدارس الخاصة ومراكز الطفولة المبكرة التابعة لها، بما يضمن التوازن بين المتطلبات الدينية وجودة حياة الطلبة واستمرارية العملية التعليمية.

وأوضحت الهيئة أنه بعد التشاور مع المؤسسات التعليمية ذات الصلة، تقرر أن تلتزم جميع المدارس الخاصة ومراكز الطفولة المبكرة في دبي بتطبيق الانصراف المبكر لجميع الطلبة في موعد أقصاه الساعة 11:30 صباحاً أيام الجمعة، على أن يبدأ تطبيق هذا الإجراء اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 9 يناير 2026.

وأكدت الهيئة أن الأولوية في تنفيذ هذا القرار تُمنح لضمان جودة حياة الطلبة، ومراعاة احتياجاتهم النفسية والجسدية، إلى جانب الالتزام الكامل بمتطلبات المنهاج الدراسي المعتمد. وشددت على ضرورة الحفاظ على عدد ساعات التدريس من يوم الاثنين إلى يوم الخميس دون أي تغيير، بما يضمن عدم الإخلال بالخطة الأكاديمية المعتمدة أو التأثير على نواتج التعلّم المستهدفة.

وفيما يتعلق بالترتيبات التشغيلية داخل المدارس، أشارت الهيئة إلى أنها أتاحت للمدارس تطبيق نظام انصراف متدرّج أو على مراحل أيام الجمعة، بما يساعد على تلبية المتطلبات اللوجستية والتنظيمية والأكاديمية، خاصة في المدارس ذات الكثافة الطلابية العالية أو التي تعتمد على خدمات النقل المدرسي. وأكدت التوجيهات أهمية الحد من أي تأثير محتمل على سير عمليتَي التعليم والتعلّم، مع الالتزام الصارم بعدم بقاء أي طالب داخل الحرم المدرسي بعد الساعة 11:30 صباحاً.

واستثنت التوجيهات حالات محددة، يُسمح فيها ببقاء الطلبة بعد هذا التوقيت، شريطة أن تقوم المدرسة بتوفير ترتيبات إشراف آمنة ومناسبة، تتوافق مع معايير السلامة والرعاية المعتمدة، وتراعي أعمار الطلبة واحتياجاتهم، خصوصاً في مراكز الطفولة المبكرة والفئات العمرية الصغيرة.

وفي خطوة تهدف إلى إتاحة مرونة أكبر للمدارس والأسر، أشارت الهيئة إلى إمكانية تقدّم المدارس بطلب رسمي للحصول على موافقة لتطبيق نظام التعلّم عن بُعد أيام الجمعة للطلبة من الصف السادس (السنة السابعة) فما فوق. ويشترط في هذا السياق أن يتم التشاور المسبق مع أولياء الأمور، والحصول على موافقتهم، إلى جانب الحصول على الموافقة المُسبقة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.

وأكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية أنها ستواصل العمل بشكل وثيق مع المدارس الخاصة ومراكز الطفولة المبكرة لدعم التنفيذ الفعّال لهذه الترتيبات، وتقديم الإرشادات اللازمة لضمان سلاسة التطبيق، وتقليل أي تأثير محتمل على عمليتَي التعليم والتعلّم أو على الجوانب التشغيلية والإدارية داخل المدارس.

ويأتي هذا القرار في سياق حرص الهيئة على مواءمة السياسات التعليمية مع القرارات الوطنية، بما يعزز الاستقرار المجتمعي، ويراعي الخصوصية الدينية والثقافية للدولة، وفي الوقت ذاته يضمن استمرارية التعليم بجودة عالية، ويمنح الطلبة وأسرهم وضوحاً وتنظيماً أفضل لجدول يوم الجمعة الدراسي.