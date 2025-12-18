«التربية» تجيب عن أبرز الأسئلة الشائعة حول قرار تعديل سن القبول

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفير خيارات بديلة للأطفال الذين لم يكونوا مؤهلين سابقاً للتسجيل بسبب تواريخ ميلادهم، مؤكدة أن القرار يبدأ تطبيقه اعتباراً من العام الدراسي 2026-2027، ويهدف إلى تنظيم القبول المدرسي وضمان العدالة والاستقرار الأكاديمي.

وأوضحت الوزارة أن الأطفال الذين لم يكونوا مؤهلين للتسجيل في السابق بسبب وقوع تاريخ ميلادهم بين الأول من سبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر 2021، سيكون متاحاً أمام أولياء أمورهم خيار تسجيلهم في الروضة الأولى أو الروضة الثانية خلال العام الدراسي 2026-2027، وذلك وفقاً لما يتناسب مع جاهزية الطفل وتقييم المدرسة. وفيما يخص الأطفال المسجلين حالياً في المدارس، أكدت الوزارة أنه لا يُسمح بترفيعهم، وذلك لتجنب أي تأثير محتمل على مسيرتهم التعليمية. وأشارت الوزارة إلى أن قرارات التسجيل في المدارس الخاصة تعتمد على تقييم المدرسة لجاهزية الطفل، إضافة إلى توفر الشواغر، وذلك وفق السياسات المعتمدة لديها.

وفي ردها على تساؤلات متكررة حول إمكانية التحاق الأطفال المولودين بين الأول من سبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر بالمدارس أو تغيير صفوفهم خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2025-2026، أكدت وزارة التربية والتعليم أن ذلك غير مسموح به في جميع الحالات.

وأوضحت الوزارة أن الطلبة المسجلين حالياً في المدارس سيواصلون دراستهم في صفوفهم الحالية، دون السماح بانتقالهم إلى صف أعلى خلال الفصل الدراسي الثاني، وذلك حفاظاً على استقرار مسيرتهم التعليمية.

كما أفادت بأن الأطفال غير المسجلين في المدارس خلال العام الدراسي 2025-2026 لا يُسمح لهم بالالتحاق بالمدارس خلال الفصل الدراسي الثاني، حتى في حال استيفائهم سن القبول الجديد.

وأكدت الوزارة أن تطبيق سن القبول الجديد يقتصر فقط على الطلبة غير المسجلين في أي نظام مدرسي، وذلك لتجنب أي تأثير محتمل على التدرج الأكاديمي وضمان استقرار العملية التعليمية.

وفيما يتعلق بكيفية تطبيق تاريخ سن القبول الجديد على الطلبة المنتقلين بين المدارس أو بين مناهج تعليمية مختلفة، أو القادمين من خارج الدولة، أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه في جميع هذه الحالات يتم تسجيل الطالب في الصف التالي للصف الذي أنهى دراسته، وذلك وفق تسلسله الدراسي المعتمد. وبيّنت الوزارة أن عملية التسجيل تتم وفق آليات معادلة شهادات الصفوف المعتمدة داخل الدولة، وبما يضمن انسجام المسار التعليمي للطالب وعدم الإخلال بتدرجه الأكاديمي.

ولفتت الوزارة إلى أن تاريخ الحادي والثلاثين من ديسمبر سيكون هو المعيار المعتمد لاحتساب سن القبول في مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول، على أن يبدأ تطبيق هذا المعيار اعتبارًا من العام الدراسي 2026-2027، وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد سياسات القبول بين جميع الأنظمة التعليمية في الدولة.

وبيّنت أن سن القبول الجديد يسري على جميع المدارس الحكومية والخاصة، إضافة إلى الحضانات ومراكز الطفولة المبكرة في دولة الإمارات، مؤكدة أن هذا التعديل يطبق بشكل شامل دون استثناء.

وفي الوقت نفسه، شددت الوزارة على أن الطلبة المسجلين حالياً في المدارس لن يتأثروا بالقرار، ولن يطرأ أي تغيير على أوضاعهم الدراسية أو الأكاديمية، حرصًا على استقرارهم التعليمي، مؤكدة مجددًا أن تطبيق سن القبول الجديد يقتصر على الطلبة غير المسجلين في أي نظام.