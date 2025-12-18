130 مدرسة تشارك في مبادرة «من فكر سلطان» لتعزيز المعرفة والقراءة بين الطلاب

أكدت مريم علي الدقي، رئيس قسم المناهج التعليمية في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن عدد المدارس المشاركة في مبادرة «من فكر سلطان» بدورتها الثانية، التي أطلقتها هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بلغ 130 مدرسة، وتستهدف المبادرة فئة الطلاب من الصف السابع حتى الصف الثاني عشر. وتم اختيار كتاب «سرد الذات» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتسهم المبادرة في ترسيخ قيمة القراءة والمعرفة بين فئة الطلبة والطالبات، مستلهمة فكر سموه، ليكون نهجاً عملياً ورابطاً حقيقياً ورائداً بين الأجيال الناشئة وثقافة الكتاب.

كما يأتي إطلاق المبادرة، ضمن التوجهات الاستراتيجية لهيئة الشارقة للتعليم الخاص لعام 2025-2028، التي تسعى إلى تطوير العملية التعليمية، من خلال دمج القيم الثقافية والمعرفية في المناهج والمبادرات، وتشجيع القراءة الحرة، كأداة لبناء الفكر وتنمية الوعي، وبما يسهم في تكوين أجيال مثقفة وواعية، قادرة على مواكبة المتغيرات والمساهمة الفاعلة في المجتمع.

وأضافت مريم الدقي: «يكمن جوهر المبادرة في تسليط الضوء على مؤلفات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وطرحه على طلاب المدارس للقراءة والاطلاع، حيث تهدف إلى ترسيخ ثقافة الإبداع والتميز في نفوس الطلبة، وتعزيز ارتباط الطلبة بالكثير من الأمور، والتي يتمثل أبرزها في إثرائهم بفن السرد والتاريخ، والفكر والحوار، إضافة إلى تنمية باقة من المهارات لديهم، كالقراءة الحرة داخل الحرم المدرسي، وإذكاء التنافس بين طلبة وطالبات المدارس الخاصة، ضمن الفئة العمرية المستهدفة».