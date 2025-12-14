بروفيسور إماراتي يحصد لقب «أستاذية الكرسي» من جامعة هاربين للتكنولوجيا

نال البروفيسور سعيد خلفان الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية بجامعة دبي، رئيس جمعية الإمارات للروبوتات والأتمتة، لقب «أستاذية الكرسي» من كلية الأعمال في جامعة هاربين للتكنولوجيا (HIT) في الصين، إحدى أعرق جامعات مجموعة C9 النخبوية، والتي تعد نظيراً صينياً لمجموعة الجامعات العالمية «G9».

ويعتبر هذا التكريم واحداً من أعلى الألقاب الأكاديمية في الجامعات المرموقة عالمياً، كونه اعترافاً رسمياً بتميز الباحث وإسهاماته في التعليم والبحث والقيادة الفكرية. وتمثل جامعات C9 أقل من 1 % من بين 3100 جامعة في الصين، ما يمنح هذا اللقب قيمة استثنائية ومكانة رفيعة.

وحصل الظاهري على هذا اللقب بعد منافسة قوية مع نخبة من الأكاديميين الدوليين، أعقبها تقييم دقيق لملفه العلمي والمهني، ويأتي الاختيار تتويجاً لإسهاماته المؤثرة في التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، واستشراف المستقبل، والابتكار، ودوره الفاعل في تطوير السياسات العامة وإثراء المعرفة في هذه القطاعات الحيوية.

ويعد الظاهري أحد أبرز الأسماء الإماراتية في مجالات التكنولوجيا والقيادة المستقبلية، فهو من المؤسسين لهيئة الإمارات للهوية، وشغل منصب أستاذ زائر في جامعة أكسفورد، وحاضر في جامعة كامبريدج، وشارك في مبادرات دولية متقدمة في الذكاء الاصطناعي. وألقى محاضرات في الأمم المتحدة ومنظمة «أوبك» وجامعات عالمية مرموقة، وكان عضواً في مجالس المستقبل العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وأعرب البروفيسور الظاهري عن اعتزازه بهذا الإنجاز كونه أول إماراتي يحصد هذا اللقب العلمي المتميز ومن بين قلة قليلة على مستوى العالم ممن نالوا هذا الاعتراف الأكاديمي، قائلاً: «أتقدم بخالص الشكر والعرفان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأهديه هذا الإنجاز تقديراً لتمكينه ودعمه المتواصل للمواطن الإماراتي للوصول إلى أعلى المراكز العلمية. وأضاف: «تعلمنا من قيادتنا الرشيدة حب الوطن، والعمل بإخلاص وتواضع لرفع اسم الإمارات عالياً، كما أهدي هذا الإنجاز لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي نستلهم منه التميز والريادة العالمية والسعي نحو المراكز الأولى».

وقال: «إن هذا التكريم يعكس ثقة جامعة هاربين بقدرات دولة الإمارات على إثراء البحث العلمي ودفع حدود المعرفة». مؤكداً أن المنصب سيسهم في تعزيز التعاون العلمي بين الإمارات والصين، وتمهيد الطريق لابتكارات مشتركة وتطوير كوادر مستقبلية.