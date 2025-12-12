4 معلمات يحصدن لقب المعلم المتميز في «جوائز حمدان للعلوم»

حصدت أربع معلمات من مدارس الدولة هذا العام لقب «المعلم المتميز» في الجوائز التربوية لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية.

وعملت شيخة سعيد راشد الصريدي، معلمة الرياضيات للحلقتين الثانية والثالثة في مدرسة مسافي – الفجيرة، ومدربة معتمدة ومعلم مبتكر، على تحويل الرياضيات من مادة صعبة إلى تجربة فكرية ممتعة عبر خرائط إنفوغرافيك وحقائب رقمية تفاعلية ومنصات تعليمية مبتكرة، كما ابتكرت مشروع «الدرع الذكي للسلامة من الحرائق» بالتعاون مع الدفاع المدني.

وركزت مريم محمد أبو حجير، معلمة الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار للحلقتين الثانية والثالثة في مجمع زايد التعليمي – المزهر للبنين، على تمكين الموهوبين، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لرفع جودة حياة الطلاب التعليمية، حيث أشرفت على مشاريع ابتكارية استفاد منها المئات من الطلاب، ونشرت بحثاً علمياً، وأصدرت كتاباً متخصصاً.

كما حوّلت شمسة الظنحاني، معلمة اللغة العربية في مجمع زايد التعليمي – البادية للحلقتين الأولى والثانية في إمارة الفجيرة، اللغة العربية من مادة دراسية إلى تجربة وجدانية تعزز الهوية وتنمي مهارات التفكير، من خلال برامج لغوية مبتكرة، ومنصات رقمية، واستراتيجيات تعليمية حديثة.

أما لطيفة عبد الله يوسف العبدلي، معلمة اللغة الإنجليزية في مجمع زايد التعليمي – مدينة محمد بن زايد في إمارة الفجيرة (الحلقة الأولى)، فركزت على تعزيز التعلم التشاركي وتحفيز ثقة الطالب وتمكينه من التعبير عن معرفته واتخاذ القرار، وقادت فرقاً طلابية حصدت مراكز أولى في مسابقات الابتكار والخدمة المجتمعية، وأسهمت في التحول الرقمي عبر عشر لجان مدرسية.