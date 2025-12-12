200 طالب من 10 جامعات يشاركون في برنامج أبطال الاستدامة

انطلقت، أمس، في دبي الدورة الثانية من برنامج أبطال الاستدامة، برعاية وزارة التغير المناخي والبيئة والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى». ويهدف البرنامج إلى إشراك 200 طالب من أكثر من 10 جامعات، وتقديم ما يزيد على 30 فكرة مبتكرة في مجال الاستدامة، كما يهدف البرنامج إلى تمكين الشباب من ابتكار حلول أعمال رائدة، تسهم في مواجهة التحديات في مجال الاستدامة، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الخضراء 2030، وسياسة الاقتصاد الدائري.

وأكد آرثر موتلي، سفير سويسرا لدى دولة الإمارات لـ«البيان» أن انطلاق برنامج أبطال الاستدامة في دبي دليل على تضافر جهود القطاعين العام والخاص لتمكين الجيل القادم، مشيراً إلى أن الحدث يحمل العديد من الرسائل الواضحة، منها تمكين الشباب من الاهتمام بالمستقبل بشكل أفضل مما فعلنا في الماضي، وتشجيعهم على ريادة الأعمال، والعمل بكفاءة، وترشيد استهلاك الموارد، والوعي بجميع العوامل الاقتصادية، التي ربما أهملناها في الماضي.

وقالت المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة: «تعكس المبادرة خططنا الوطنية، التي نعمل من خلالها بفاعلية على سد الفجوة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال تحويل الخبرات العلمية والتقنية إلى حلول ملموسة وواقعية لمواجهة تحديات الاستدامة المحلية والعالمية. إننا نستثمر في أجيال المستقبل، ونعمل على إعداد قادة ومبتكرين يمتلكون القدرة على إيجاد الحلول لبناء مستقبل مزدهر ومستدام لدولة الإمارات».

طاقات شابة

وقالت سارة شو، الرئيس التنفيذي لـ«مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية»: «نؤمن في مجرى بأن الطاقات الشابة هي التي ستقود المرحلة المقبلة من الابتكار في مجال الاستدامة. ويتيح لنا التعاون مع نستله تسليط الضوء على هؤلاء الأبطال الصاعدين وتعزيز تأثيرهم في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة، فكل خطوة تصنع فارقاً، والبداية الحقيقية تنطلق بتمكين الشباب من تشكيل مستقبلهم والمساهمة في تحقيقه».

وأكدت رزان البشيتي، الرئيس التنفيذي لإنجاز الإمارات، أن طلاب الإمارات يظهرون شغفاً عميقاً بالابتكار والقيادة. ومن خلال «أبطال الاستدامة» نعمل على توسيع نطاق وصولهم إلى تجارب عملية، تنمي مهارات ريادة الأعمال والمسؤولية البيئية. وقالت لـ«البيان»: نتواصل مع الشباب العربي ونوجد في أكثر من 130 دولة حول العالم المؤسسة الأم عمرها أكثر من 100 عام، ونهدف إلى تنمية وتطوير مهارات الشباب في مواضيع ريادة الأعمال المالية والجاهزية للعمل البرامج، بالشراكة مع القطاع الخاص.