100 ألف طالب يستهدفهم برنامج «التاجر الصغير»

عممت مدارس حكومية وخاصة من مختلف مناطق الدولة، على طلابها وأولياء الأمور، الالتزام بالمشاركة في برنامج «التاجر الصغير»، الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم، باعتباره واحداً من أبرز البرامج الوطنية الهادفة إلى إعداد جيل من رواد الأعمال الصغار، القادرين على تحويل أفكارهم إلى مشاريع مبتكرة وواقعية.

ويأتي البرنامج ضمن توجه وطني أوسع، تحت مسمى «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، الذي يعكس سعي الدولة إلى ترسيخ ثقافة الابتكار والريادة بين الطلبة منذ المراحل الدراسية الأولى.

وأوضحت المدارس في تعاميمها أن المبادرة تمثل فرصة تعليمية متقدمة، وأن يوم 9 يناير 2026 هو الموعد النهائي للتسجيل واستكمال المستندات المطلوبة، ويستهدف البرنامج 100 ألف طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة في مختلف مناطق الدولة، كما يستقبل ما يزيد على 2000 فكرة ومشروع طلابي، تختار منها 100 مشروع لتشارك في المعرض الوطني، الذي يقام في نهاية البرنامج، ويحصل أفضل 10 مشاريع على فرصة استثنائية لعرض أعمالهم أمام نخبة من المستثمرين ورواد الأعمال، ما يمنح الطلبة تجربة واقعية في التقديم والإقناع، ويوفر لهم فرصاً فعلية للحصول على الدعم.

ويعرف مشروع «التاجر الصغير»، بكونه برنامجاً وطنياً طموحاً، يهدف إلى إعداد جيل من رواد الأعمال الصغار، من خلال تمكين الطلبة من تحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشاريع فعلية ذات قيمة، عبر رحلة تعليمية متدرجة، تبدأ من المدرسة، وتمتد إلى المجتمع، وتنتهي بمعرض وطني كبير، يتيح للطلبة عرض منتجاتهم أمام الجمهور ورواد الأعمال.

وأوضحت المدارس آلية التسجيل المعتمدة لكل فئة عمرية، حيث تسجل طلبة الحلقة الأولى من الصف الأول حتى الصف الرابع عبر أولياء الأمور أو المشرفين، بينما تشترط الوزارة أن يتم تسجيل طلبة الحلقة الثانية من الصف الخامس حتى الصف الثامن من خلال المشرفين فقط، لضمان متابعة دقيقة للمشاريع، وفي ما يتعلق بطلبة الحلقة الثالثة من الصف التاسع حتى الثاني عشر، فيمكنهم التسجيل بأنفسهم عبر الرابط الإلكتروني، على أن يرفق كل طالب مقطع فيديو قصيراً يعرّف فيه بفكرة مشروعه وأهدافه، بما ينسجم مع متطلبات المبادرة.

ويركز البرنامج على تنمية مجموعة واسعة من المهارات التي يحتاج إليها الطلبة في عالم الأعمال، حيث يسهم في تعزيز قدراتهم على الإبداع والابتكار، وإدارة الوقت والموارد، والالتزام والانضباط، واكتشاف الفرص، والتعامل مع العملاء، إلى جانب اكتساب مهارات البيع والتسويق والثقافة المالية ومفهوم الادخار.

ويمتد البرنامج على جدول زمني متكامل، حيث يتم الإعلان عن أفضل 100 مشروع في 19 من يناير، ثم تعقد سلسلة من الجلسات التعريفية من 26 حتى 28 من الشهر نفسه، لشرح معايير التقييم ومتطلبات المشاركة، وفي الفترة من 13 حتى 15 من فبراير 2026، يقام المعرض الوطني الذي يستعرض المشاريع المتأهلة، في حين تنظم في 7 من أبريل فعالية مخصصة لعرض المشاريع الفائزة أمام المستثمرين، وتستمر الوزارة طوال عام 2026 في تنفيذ ورش عمل متخصصة، بهدف تعزيز الثقافة المالية وريادة الأعمال لدى الطلبة، ودعم تطور مشاريعهم.